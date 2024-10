Polinyà Íntim es reafirma en la setena edició amb el 100% d’ocupació

Diumenge passat 20 d’octubre va culminar amb èxit la setena edició del Festival Polinyà Íntim, superant totes les expectatives en assistència i participació.

Durant el cap de setmana, el festival va omplir d’art i cultura els espais més emblemàtics del municipi, aconseguint un 100% d’ocupació en totes les representacions i penjant el cartell d’entrades esgotades



El festival no sols impulsa les arts escèniques d’avantguarda, sinó que a més fomenta una connexió profunda entre la cultura i el patrimoni local de Polinyà de Xúquer.

“Aquesta setena edició ha destacat per la varietat de propostes escèniques de la programació, un ventall divers d’experiències artístiques, íntimes i participatives que han sigut rebudes amb entusiasme per un públic molt ampli, des de xiquets i famílies, adolescents i joves, fins a gent de la tercera edat”, assegura el seu director Jacobo Julio.

Al llarg del cap de setmana, la localitat es va transformar en un escenari viu on els seus carrers, cases i espais històrics van acollir propostes innovadores de dramatúrgia contemporània. Aquests improvisats escenaris no sols van omplir de vida, teatre i dansa al municipi, sinó que també van complir amb l’objectiu del festival de moure consciències i crear una connexió directa entre els veïns, els artistes i els visitants: “El festival ha demostrat, una vegada més, la seua capacitat per a ressaltar l’essència del poble i enfortir els llaços comunitaris a través de les arts escèniques”. Polinyà Íntim reafirma així el seu paper com un referent cultural a la comarca, on la proximitat, la diversitat i la qualitat artística conformen els pilars del seu èxit.

La comèdia romàntica ‘Valparaíso’, de Dacsa Produccions i La Penúltima Teatre, va aconseguir commoure el divendres a tot un poble en un abarrotat Centre Ausiàs March. A la nit, i fins a la matinada, els més xicotets van viure l’experiència de compartir jocs i contes tota la nit a la Biblioteca. El dissabte va arrancar amb ‘Passejant Polinyà’, la imprescindible visita guiada de cada edició, de la mà d’Eduard Gay pel municipi. Les peces breus ‘Objetuario’, d’Ana Ulloa, arribada de Russafa Escènica, i ‘De la raó viurem’, d’Isabel Martí, Raquel Piera i Silvia Valero, vinguda de Cabanyal Íntim, van omplir totes les representacions. En Íntims a la nit, ‘Olea’, la impactant proposta de Visitants, va omplir de dansa i foc la plaça de l’Ajuntament davant la mirada atenta de majors i xiquets. I el diumenge va ser el moment de posar en valor el teatre aficionat de qualitat Km 0. L’atrevida comèdia ‘Duty free’, de Polinyam Teatre, va haver d’ampliar a quatre representacions perquè ningú es quedara sense veure-ho.

Polinyà Íntim està organitzat per l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer i Francachela Teatro, responsables també d’altres festivals emblemàtics com Cabanyal Íntim i Matarranya Íntim.