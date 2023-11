El festival Polinyà Íntim represa el seu pols escènic i social per a celebrar del 24 al 26 de novembre la seua sisena edició.

Una cita amb les arts escèniques de proximitat a la Ribera Baixa que convida al públic a gaudir d’una desena de propostes. Que abasten des del teatre de text, teatre d’objectes o teatre documental fins a la performance, la dansa, les noves dramatúrgies o el cabaret underground.

Amb la convicció que ‘Viure és un acte polític’ (Boris Nieslonly), i que ‘El personal és polític’ (Hanisch), el festival articula enguany la seua programació sota aquestes dues premisses.

“Enfront d’aquells que diuen estar desentesos de la política, creiem que això és impossible. Que tot és política, la sanitat, l’educació dels teus fills, la cultura… Polinyà Íntim sustenta la seua edició contra una reacció a tot això”, assegura el seu director artístic Jacobo Roger Julio.

Art en viu com a revulsiu social i cultural enmig de “crisis permanents i guerres obertes al nostre voltant televisades minut a minut”.

Una galeria de càpsules escèniques furgarà en el polític des de diferents enfocaments i disciplines per a reflexionar sobre els problemes del nostre temps i la societat que construïm. En ‘D’Hiroshima i Nagasaki’, la cia. Alarcón & Cornelles ofereix una contundent sàtira sobre la classe política mentre proposades com ‘Maletes de terra’ de Visitants-La Medusa i ‘Comptat per elles (Republicanes i Antifranquistes)’ de Bea Insa & Ángel Mirou ens submergeixen en la història del nostre país a través del relat dels seus protagonistes.

El compromís poètic-polític del controvertit Pier Paolo Pasolini nodreix l’obra ‘Ompliu el meu cos de pedres’. Amb la qual la Malala Produccions convida al públic a activar i reconstruir el record del cineasta a través de la poesia, la dansa i la performance.

La cia. Nigredo i Teatre de la Drassana plasma en ‘Les males nits de Amir Shrinyan’ el preu que han de pagar els refugiats per a estar a Europa. I el Projecte Obs-cenus (Anna Albaladejo) aprofundeix en la prostitució amb ‘Odet i les altres’. Temes candents de la nostra actualitat als quals se suma en clau d’humor ‘Tot sol amb l’emèrit’. En la qual Bea Insa & Ángel Mirou recreen un retorn fictici del monarca reconvertit en humorista de gira per bars i quiosquets. I en la seua programació infantil i familiar, el festival reivindica la importància de l’esforç i la riquesa de la diversitat. Amb ‘L’elefant curiós’ de Arpacontes.

La instal·lació col·lectiva ‘Intimitats tendides’ omplirà per la seua part de roba interior una dels carrers del municipi

La instal·lació col·lectiva ‘Intimitats tendides’ omplirà per la seua part de roba interior una dels carrers del municipi. “En comptes d’omplir els carrers amb banderetes, proposem omplir-les de samarretes, calcetins, bragues, calçotet. La intimitat la traiem al carrer igual que fiquem el teatre dins de les cases”, explica el seu director artístic. I un retrat musical i poètic dels espectacles proto-queer dels anys 80 i 90 serà el que desplegaran les Transisters: Clara, Rampova & M’amb ‘La Erreria (house of bent)’.

Durant tres dies, el certamen, pioner a portar les arts escèniques d’avantguarda a l’interior de les cases i espais singulars del medi rural valencià de la Ribera del Xúquer. Desplegarà la seua festa escènica en diferents espais amb l’objectiu de dinamitzar el panorama cultural i posar en valor la riquesa patrimonial del municipi. Les representacions, a preus populars, convertiran per uns dies en xicotets auditoris les llars del poble. El Centre Cultural Ausias March, les antigues Escoles de Trevijano, els carrers, places i pubs o la Llar del jubilat. En el qual s’instal·laran les taquilles del festival.