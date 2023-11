Polinyà Íntim tanca la seua sisena edició

Polinyà del Xúquer ha celebrat aquest cap de setmana la sisena edició del festival Polinyà Íntim

Durant tres dies el municipi ha disfrutat d’una variada oferta teatral a l’interior de les cases, a espais singulars i en el mateix carrer

En total, el públic ha disfrutat d’una desena de propostes, des de teatre documental, dansa o cabaret underground. I tot a preus populars amb l’objectiu de realçar els creadors i també el patrimoni del poble

L’espectacle inaugural va ser Maletes de terra, una obra on cinc dones caminen juntes i travessen per la segona República, la Guerra Civil i la Posguerra per donar veu a la seua història

El leit motiv de Polinyà Íntim és que viure és un acto polític i que l’art en viu ha de ser un revulsiu social i cultural i convidar a la reflexió

L’equip de govern ja pensa en la pròxima edició de Polinyà Íntim