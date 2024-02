Polinyà Màgic ha celebrat este cap de setmana la seua sisena edició.

lloc de trobada per a menuts i grans, amb espectacles de mentalisme i il·lusionisme per a tota la família i les actuacions de mags reconeguts com el Premi Nacional de Màgia Luigi Ludus o el jove Shado El Mago, que arrasa en les xarxes socials.

Un festival de màgia més que consolidat, tal com assegurava el seu director artístic Paco Moreno.

Este festival està organitzat per la Casa Museu de Màgia de Polinyà de Xúquer amb el suport del consistori. Tres dies d’activitats per a tota la família que han esgotat les entrades abans de la inauguració. En este sentit, el regidor de Cultura Joan Nogueroles ha assenyalat la importància d’organitzar activitats adreçades a tots els públics.

Un festival de referència a la comarca que, baix el lema “viu la màgia de prop”, pretén acostar la màgia a tota la ciutadania.