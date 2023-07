Els partits de l’oposició no han votat a favor de la modificació de crèdits. Destinada a adequar el Barranc de Mandor o renovar la pista d’atletisme

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de l’Eliana celebrat aquest matí de divendres no ha aprovat la modificació de crèdits proposada per l’Equip de Govern. Per la qual el consistori rebria 1 milió d’euros en subvencions provinents d’altres administracions com el Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana o la Diputació de València.

La proposta d’acord del PSPV-PSOE, que ha sigut votada en contra pels 9 regidors de PP, Compromís i Vox. Recollia destacades inversions com l’adequació del Barranc de Mandor. La renovació de la pista d’atletisme, la reparació i millores en la zona verda d‘Entrepins, les millores en l’edifici de la Unió Musical. Una nova zona esportiva en Taules o la renovació de voreres als carrers Romeral i Mariano Benlliure, entre altres.

Tal com ha recalcat l’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, es manté la negativa dels grups de l’oposició a recolzar qualsevol iniciativa del govern municipal -amb 8 regidors. ‘Encara que es tracte de mesures que afavorisquen l’interés general‘. Tal com es va evidenciar en el passat Ple del 6 de juliol en el qual s’havien d’aprovar els òrgans per a la posada en funcionament de l’Ajuntament en aquesta nova legislatura 2023/2027.

En aquest sentit ha manifestat que ‘continuarem treballant perquè els partits de l’oposició reconsideren la seua postura. Atenguen les qüestions importants per a millorar la qualitat de vida de tots els elianers i les elianeres‘.