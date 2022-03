La nova il·luminació no soluciona les queixes veïnals de falta d’il·luminació

El bipartit alzireny cauen en l’error de canviar per canviar i damunt justifica aquesta inversió de 33.000 € en què no costarà res a l’Ajuntament d’Alzira, ja que la despesa ho assumirà la Diputació de València. Com sempre cauen en la fal·làcia que els diners públics no el paguem els contribuents perquè ve d’una altra administració.

La regidoria de Serveis Urbans ha fet el canvi dels 14 fanals de la Plaça del Regne indicant que els antics fanals no eren les adequades per a aquesta Plaça, justificant-lo en les queixes dels veïns pels baixos nivells d’il·luminació.

Els nous fanals són d’una estètica molt qüestionable i sobretot no solucionen les queixes veïnals sobre la falta d’il·luminació de la Plaça.

Des del Partit Popular considerem una gestió molt capritxosa de l’equip de govern d’Alzira i que en absolut solucionen la il·luminació d’aquesta Plaça emblemàtica de la nostra ciutat.

També estem a l’espera des de fa més d’una any, d’informació de l’anunciada reforma de la Plaça del Regne i com ja hem indicat en altres ocasions, esperem que els fanals que s’acaben de posar no s’hagen de tornar a canviar al no ajustar-se a la nova estètica de la Plaça.

