L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat en el darrer ple fer una auditoria externa dels comptes del consistori.

La proposta ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular i de Compromís, mentre que el PSOE ha votat en contra

Els populars asseguren que s’ha pres aquesta mesura per la falta de transparència, per no tornar a licitar contractes caducats i pels litigis actuals del consistori que governa en minoria l’alcalde socialista Andreu Salom.

Compromís considera que l’autoria és necessaria però creu que ha de ser pública a través del Síndic de Comptes i no una auditoria privada