PP i Vox presenten cinc proposicions de llei en Les Corts

El PPCV ha presentat cinc proposicions de llei en Les Corts per a complir amb els seus compromisos electorals i donar un nou impuls en l’agenda reformista del Consell.

En primer lloc, la Llei de Llibertat educativa, on destaca la novetat que examinar-se de l’assignatura de valencià serà opcional en les zones castellanoparlants.

Per a Miguel Barrachina, síndic del PP, “Amb esta llei torna la llibertat dels pares per a triar com volen que aprenguen els seus fills”.

Per a Juanfran Pérez, esta llei és necessària perque “la imposició del valencià ha fet molt de mal a la llengua”.

Respecte a la Llei de Concòrdia, José María Llanos, síndic de VOX, ha destacat que “som els primers de tot el territori nacional. Que tenim una llei de concòrdia, enfront de la falsa memòria democràtica que enfrontava a les dos parts”.

En tercer lloc s’ha presentat la Llei de la Corporació audiovisual de la Comunitat Valenciana

Esta reforma suspèn les oposicions i suposa la fusió dels dos ens que gestionen ara el servici públic en un únic ens, amb una governança totalment diferent de l’actual.

José María Llanos ha indicat que “desapareix la dualitat que hi havia entre la corporació i la societat i es crea una societat pública tot i que des de VOX no som partidaris que la comunicació siga un servici donat des de l’Administració, preferim la iniciativa privada”.

També una Llei de transparència i incompatibilitats i Llei de l’Agència Valenciana Antifrau

Cinc propostes amb les que el Grup Popular espera poder complir les seues promeses electorals.