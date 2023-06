PP i VOX publiquen les seues 50 mesures per a governar la Comunitat Valenciana

“Dotar a la Comunitat Valenciana d’un govern estable i fort que defense els interessos dels ciutadans” així comença l’acord de govern entre el PP i VOX. Les dos formacions que van a estar al capdavant del govern de la Generalitat Valenciana els pròxims 4 anys de legislatura.

Les 50 mesures que van a guiar el seu govern arriben després del breu text que aquest mateix dimarts es va publicar per ambdós formacions. Un text de poc més de 219 paraules que marcava la seua fulla de ruta. I que ha sigut criticat per la seua senzillesa. Libertat, desenvolupament econòmic, sanitat, senyals d’identitat i recolzament cap a les families.

Hui al migdia s’ha publicat eixe acord més desenvolupat, amb un total de 50 mesures. Aquestes parteixen d’un total de 9 àrees, llibertat, l’economia, el mon rural, aigua i patrimoni, reducció de la despesa política, educació i llengua, sanitat, polítiques socials, família, vivenda, infraestructures i seguretat.

Mesures més mediàtiques

Entre les mesures més mediàtiques es troba l’aprovació d’una llei de senyes d’identitats per a protegir els valors, costums i tradicions de la Comunitat. La eliminació de la tasa turística també està dintre de l’acord. Carlos Mazón, mentres estava al capdavant de la Diputació d’Alacant, va criticar durament la tasa turística i va prometre acabar amb ella.

La reducció de la despesa pública també està present en l’acord. I ho pretenen fer a través de la reducció del nombre de conselleries, els alts càrrecs i assessors.

Garantir la llibertat d’educació, la lliure elecció de centre així com la possibilitat d’estudiar en una llengua determinada de les dos oficials.

L’augment de la despesa sanitària en un 30%, l’elaboració d’un pla sanitari per assegurar una ràpida atenció i de millor qualitat. Donar una major importància a la salut mental i la soletat no desitjada, són altres de les mesures més rellevants en l’àmbit de l’educació.

Altres dels punts més rellevants per a l’extrema dreta també està present, a través de l’aprovació d’una llei integral de protecció a la família. Que fomente la natalitat i la creació d’una oficina especialitzada per a l’assessorament per a fer front a la ocupació il·legal.