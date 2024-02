Premi a l’ús del valencià en les Falles 2024 a Paiporta

L’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Paiporta (AVIVA) convoca els “Premis a l’Ús del Valencià en les Falles 2024”

Amb l’objectiu de reconéixer l’excel·lència en la normativització lingüística dels textos i llegendes dels monuments fallers, així com en la Cavalcada del Ninot.

Les comissions falleres de Paiporta interessades a participar han de presentar, fins al 28 de febrer de 2024, el text en paper de les llegendes de la falla del present any i el guió de la Cavalcada del Ninot. Les sol·licituds es rebran en l’Oficina d’Atenció Ciutadana-UNICA de l’Ajuntament.

Els premis seran entregats el 16 de març durant l’acte de lliurament de premis a les comissions guanyadores. Els guardons inclouen un premi de 500 € per a la retolació dels monuments fallers (300 € per a l’infantil) amb una banderola acreditativa, així com un premi de 500 € per a l’ús destacat del valencià en la Cavalcada del Ninot, també amb una banderola acreditativa. A més, s’atorgarà una banderola acreditativa a la falla més igualitària.

Aquest concurs reflecteix el compromís del municipi de Paiporta amb la preservació i promoció de la llengua valenciana en el marc de les tradicionals Falles.