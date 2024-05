L’autor Francesc Gisbert ha guanyat el Premi l‘Alcúdia de Narrativa Juvenil 2024 amb la novel·la La història secreta.

Un homenatge a una de les novel·les d’aventures més important de la literatura i al seu autor, L’illa del tresor, de Robert Louis Stevenson.



El jurat, format per Josep Millo, Marc Senabre i Paco Esteve, ha triat l’obra guanyadora per unanimitat entre un total de quaranta obres literàries. Per la seua banda, l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, ha telefonat al guanyador per a comunicar-li el veredicte i donar-li la seua enhorabona.



La novel·la de Francesc Gisbert posa els lectors i lectores en la pell d’un jove, Stevenson, que viurà una aventura de pirates i secrets a la manera més clàssica. La història secreta és un cant al plaer de la lectura. Ret homenatge així a L’illa del tresor i la influència d’aquesta obra en les novel·les d’aventures.



El jurat ha destacat «la capacitat de crear una història amb un magnífic domini de la llengua. Amb una trama que captiva des del primer moment i que sorprén a cada pas gràcies als múltiples girs de guió». A més, han valorat molt positivament l’estima que l’autor mostra per un dels clàssics més importants de la literatura d’aventures.



Estem davant de la segona edició del certamen literari, organitzat per l’Ajuntament de l’Alcúdia amb la col·laboració d’Edicions Bromera, que dota de 10.000 euros el guanyador o guanyadora. Aquesta quantitat el converteix en el segon premi més ben dotat en aquesta modalitat de tota la Comunitat Valenciana.



El premi es lliurarà en el mateix acte de presentació de la novel·la, una cita que tindrà lloc a L’Hort de Manus a finals d’octubre de 2024.