Daniel Maspoch Comamala guardonat amb el Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies, patrocinat per l’Ajuntament de València

El jurat ha valorat els seus assoliments en l’administració de fàrmacs per al tractament de malalties com a diabetis o l’esclerosi múltiple

El doctor en Ciència de Materials i químic, Daniel Maspoch Comamala, ha sigut guardonat amb el Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies. Que patrocina l’Ajuntament de València. El seu nom, i el de la resta dels premiats en esta 35 edició s’han donat a conéixer en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat. Al qual ha assistit l’alcalde de València en funcions, Joan Ribó.

Daniel Maspoch Comamala, és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Girona (UdG) i doctor en Ciència de Materials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El treball del qual, realitzat amb un exitós equilibri entre la investigació fonamental i aplicada. Se centra en l’avanç de la nanotecnologia i la química per al disseny i desenvolupament de materials reticulars porosos i sistemes d’alliberament de substàncies per a diferents aplicacions.

Cofundador de la spin-off Ahead Therapeutics en 2017. Maspoch compta amb múltiples patents i nombrosos contractes amb el sector privat per a portar la seua tecnologia al públic general a través de noves plataformes.

En concret, el jurat del Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies ha guardonat a Maspoch pels seus “assoliments en l’administració de fàrmacs per al tractament de malalties com la diabetis, l’esclerosi múltiple i la distròfia muscular”. També ha destacat el seu treball en el desenvolupament de “tecnologia de microencapsulació biodegradable”. A més de la seua “gran dedicació” a la formació de personal investigador i atracció de talent.

Resta de guardonats

En la resta de categories, els Premis Rei Jaume de Ia 35 edició han recaigut en Antonio Echavarren Pablos (Investigació Bàsica) per les seues contribucions a la química orgànica. Especialment la catàlisi; Olympia Bover Hidiroglu (Economia) pels seus importants estudis empírics dels mercats de treball i de l’habitatge i del comportament de les llars. Guillermina López-Bendito (Investigació Mèdica) pel seu estudi dels processos que subjauen a la formació de les connexions neuronals. Carlota Escutia Dotti (Protecció del Medi Ambient) per les seues contribucions pioneres en la comprensió de les condicions ambientals canviants en els mantells de gels Antàrtics, l’Oceà Austral i la biota. Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila (Emprenedor), president de Cascajares, per la seua tenacitat i resiliència en el desenvolupament del seu projecte empresarial.

Enguany, el jurat dels guardons està compost per prop d’un centenar de persones. De les quals, 21 són Premi Nobel en diferents disciplines i d’entre ells quatre assisteixen per primera vegada com a jurat a València. Es tracta del Klaus Von Klitzing, Premi Nobel de Física 1985 (Polònia). Anton Zeilinger, Premi Nobel de Física 2022 (Àustria). Ardem Patapoutian, Premi Nobel de Medicina 2021 (Grècia). Morten Meldan, Premi Nobel de Química 2022 (Dinamarca).