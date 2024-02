Premis per la divulgació científica i mediambiental a l’Exposició del Ninot en la Ciutat de les Arts i les Ciències

La Ciutat de les Arts i les Ciències premiarà les obres més destacades de l’Exposició del Ninot per la seua divulgació científica i mediambiental

Nova convocatòria dels Premi Divulgació Científica i Premi Sostenibilitat als ninots que millor representen estes idees

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha posat en marxa per quart any consecutiu una nova edició dels Premi Divulgació Científica i Premi Sostenibilitat al millor ninot. D’esta manera, el complex premiarà les obres més destacades de l’Exposició del Ninot pel seu valor artístic i el seu missatge a favor de la divulgació de la ciència i la conservació de la naturalesa.

Els ninots seleccionats es donaran a conéixer abans del 15 de març, últim dia de l’Exposició del Ninot. Esta iniciativa vol reconéixer l’atenció de les comissions falleres i artistes cap a la promoció científica i mediambiental. El premi són entrades per a visitar el Museu de les Ciències.

El Museu de les Ciències acull l’Exposició del Ninot en la planta baixa de l’edifici, a la Sala d’Arcs. Allí s’exposen els ninots de les diferents comissions falleres, que busquen guanyar-se els vots del públic visitant per a salvar-se de les flames i formar part del Museu Faller.

L’horari per a visitar la mostra és de dilluns a dijous de 10.00 a 20.00 hores i divendres. Dissabte i diumenge, de 10.00 a 21.00 hores. Excepte el 14 i el 15 de març, que tancarà a les 15.00 hores.

El preu de l’entrada és de 3 euros per a adults i d’1,5 euros per a xiquets de 4 a 12 anys. Majors de 65 anys, persones amb discapacitat i portadors del passe ‘Amics de la Ciutat’ o ‘Amics de la Ciència’. També hi ha una tarifa especial per a grups d’adults de més de 20 persones, de 2 euros per persona.