Preocupació davant una caiguda imminent d’un fanal pel Partit Popular de Benifaió

La irresponsabilitat de l’Ajuntament Marta Ortiz, alcaldessa de Benifaió

Després de dos mesos insistint que hi ha un fanal a punt de caure davant del Tanatori de Benifaió. El fanal segueix en el mateix estat amb el perill que eso suposa per als usuaris.

El mes d’agost ja observem que el fanal que està davant del tanatori estava a punt de caure. Ho comentem en precs i preguntes del ple de setembre per se va fer cas omís a la nostra petició. Ho vam tornar a dir en el ple d’octubre i hui dia 21 de novembre de 2023, el fanal segueix en el mateix estat, suposant un gran perill per a vehicles i persones.

És evident l’estat de deterioració i la caiguda és imminent. A més, el perill s’ha agreujat més amb els vents que ha hagut de suportar aquests últims mesos. És qüestió de temps que eixe fanal caiga, però pel que sembla al Partit Socialista de Marta Ortiz, els resulta totalment indiferent.

Al final, a pagar l’assegurança. No posen solució. Esperem no haver de lamentar una desgràcia material ni personal, perquè seran els màxims responsables.

Fins i tot sabent el problema, estan fent cas omís. Exigim al govern socialista de Marta Ortiz i al responsable de l’àrea, que lleven el fanal, l’arreglen o la substituïsquen perquè no supose un gran perill per als usuaris tant del Tanatori com d’empreses adjacents

Creiem que després de més de dos mesos, han tingut el temps suficient com per a

haver pres accions.

Fins quan haurem d’aguantar els veïns de Benifaió la desgana i la desídia de l’equip de govern de la socialista Marta Ortiz?