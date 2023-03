Ahir per la vesprada, a la localitat d’Alzira i més concretament a “La Gallera”, va tindre lloc. La presentació de la sisena edició de la revista “Algezira Xucar”. En aquesta presentació va estar present el seu autor Aurelià Lairón, així com també l’alcalde de la localitat d’Alzira, Diego Gómez.

Aquesta publicació, està centrada en la localitat d’Alzira i compta amb contingut molt divers: geografia, art, història, tradicions, economia…etc. Aquesta iniciativa continua una revista gràfica independent que va nàixer allà per 1935 i es va deixar d’imprimir en 1936. Degut a les conseqüències de la Guerra Civil.

L’acte de presentació ha comptat amb una notable assistència del públic. L’alcalde ens ha informat que hi ha vora unes 400 inscripcions i que si no fora. Per la col·laboració de la gent en major o menor mesura, aquest tipus de projecte no seria possible.

Segons ens ha informat l’alcalde de la localitat Diego Gómez. Espera que es facen moltes més edicions per a que les futures generacions, tinguen consciencia d’on venim i sobre tot, fins on ens dirigim.