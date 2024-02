Presentació de l’esborrany de pressupostos per part de l’equip de govern de Carcaixent a l’oposició

Entre el passat 17 de gener i el 1 de febrer, l’Alcaldessa de Carcaixent Carolina Almiñana, junt amb Pepe Oltra, Regidor d’Hisenda. S’han reunit amb tots els grups municipals de l’oposició. Per tal de presentar-los l’esborrany de pressupost.

La finalitat d’estos contactes, segons indiquen fonts d’alcaldia, és poder incloure aquelles propostes de l’oposició que siguen positives per a tots. Per tal de tindre uns pressupostos que compten amb el major consens possible.

“Tenim bones sensacions, en esta primera ronda ja hi ha grups que ens han presentat algunes idees que beneficiarien al poble i que buscarem la forma que estiguen als pressupostos”. Ha declarat Carolina Almiñana.

Una vegada tancada la primera ronda de contactes, l’Alcaldessa de Carcaixent vol continuar mantenint el diàleg. Amb una segona ronda, per tal de tornar a escoltar a totes les formacions una vegada compartit el primer esborrany de pressupostos. L’objectiu d’alcaldia és que Carcaixent tinga els pressupostos el més prompte possible i amb el consens majoritari del consistori.

“Confie en que, el diàleg que estem mantenint servisca per a que tots votem a favor dels pressupostos i deixem fora els personalismes i el partidisme. En alcaldia farem el possible per incloure tot el que vaja a ser beneficiós per al conjunt del poble. És moment de tirar Carcaixent avant.”, ha recalcat Carolina Almiñana.