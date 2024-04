Presentació de l’III Trofeu Júnior Mancomunitat Horta Sud

La Plaça Major de Llocnou de la Corona, s’ha vestit de gala per a albergar la presentació de la III Edició del Trofeu Júnior Mancomunitat Horta Sud que organitza el Bici Club Picassent

El qual a comptant amb un centenar d’assistents, entre ells, l’Alcaldessa de Llocnou de la Corona Paqui Llopis, José Cabanes President de la Mancomunitat i Alcalde de Sedavi, Juan Ramón Adsuara Alcalde d’Alfafar, Marcos González Concejal d’Esports d’Alfafar, Salvador Morato Concejal d’Esports de Picassent, José Enrique Gutiérrez Presidente de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, Manolo Agulles president del Bici Club Picassent, així com altres autoritats locals, corredors, organitzadors i públic en general.

L’acte ha començat amb una breu descripció del que és el Trofeu Ciclista que porta el nom de la Mancomunitat de l’Horta Sud posant el valor l’esport i el ciclisme, a més de donar a conéixer les carreteres i el patrimoni que la comarca atresora.

Seguidament ha pres la paraula Paqui Llopis donant la benvinguda a tots els presents i que Llocnou de la Corona està preparada per a rebre als més de 100 corredors que partiran des d’allí dissabte que ve 13 d’abril.

A més de l’alcaldessa del municipi que albergarà l’eixida, ha intervingut Salvador Morató Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Picassent, localitat que acollirà de nou el final de la III Edició, lloant la labor i el treball que està realitzant el Bici Club Picassent juntament amb el patrocini de la Mancomunitat i destacant que hi ha 4 corredors inscrits de la pròpia localitat.

Manolo Agulles president del Bici Club Picassent ha comentat tots els detalls de la prova indicant que la prova transitarà per 12 municipis sent ells: Llocnou de la Corona, Alfafar, Sedavi, Picanya, Paiporta, Catarroja, Albal, Alcasser, Picassent, Torrent, Alaquas i Xirivella.

La prova comptarà amb un dispositiu de seguretat rodat de 14 Guàrdia Civils més 20 motos enllace, a més dels més de 70 voluntaris que estaran a peu de carrer, cobrint tots els encreuaments per on la carrera va passant. Els horaris més importants són a les 14.00 hores presentació d’equips i control de signatures, 14.55 Cort de Cinta amb les autoritats presents, 15.00 eixida neutralitzada, 17.00 a 17.15 hores la META i a les 17.30 el Lliurament de premis als vencedors.

Seguidament s’han presentat als 12 corredors que resideixen en poblacions de la Mancomunitat podent assistir a l’acte 7 d’ells:

Roy Carrión d’Alfafar, Héctor Celda de Silla, Toni Ramírez de Picanya, Alejandro Mocholí, Juan Carlos Martínez, Isaac José Valero i Álvaro Aguilar aquests 4 de Picassent. Seguidament Quique Gutiérrez president de la FCCV va prendre la paraula agraint al Bici Club Picassent el treball que realitza any a any organitzant 4 proves de promoció de la base sent a més d’aquesta el VI Gran Premi Femení Ajuntament de Picassent, la carrera de Cicle-cross, totes dues d’àmbit nacional i una carrera dels Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana, per a finalitzar el seu discurs els va donar sort a tots els corredors i a veure si el vencedor de la prova és un d’ells.

Per a finalitzar l’acte, va prendre la paraula José Cabanes, president de la Mancomunitat Horta Sud el qual va dir que estan molt contents amb aquesta iniciativa esportiva i que espera poder continuar patrocinant en un futur, ja que dona molta visibilitat a tots els municipis per on passa la carrera i va agrair la col·laboració de tots ells per al bon funcionament de la prova.

El Bici Club Picassent fa una crida pel que us esperem a tots des de les 13.30 a Llocnou de la Corona per a vibrar amb l’eixida de la 3a edició i fer la calor que es mereixen els més de 100 participants.