Presentació del llibre “El xiquet del guix”, de Josep Franco

La vesprada del primer de juny, a les set i mitja de la vesprada, va tindre lloc a la casa de la cultura d’Alcúdia la presentació del llibre “El xiquet del guix”. Escrit pel suecà Josep Franco i il·lustrat per l’alcudiana Oreto Cruzà.

En una sala plena de gom a gom trobarem que, entre els assistents, es trobava el mateix Manuel Boix. Artista de renom natal del poble de l’Alcúdia. A qui no dubtaren en desfer-se en elogis a la seua trajectòria artística.

Durant la presentació ha fet referència al també suecà Joan Fuster. Perquè junt a Boix, han deixat un llegat artístic difícil de superar, tant per a ells, com per a les properes generacions.

En acabar la presentació s’inaugurà a la sala d’exposicions la mostra de les il·lustracions del llibre creades per Cruzà i que estarà disponible per al públic fins el 23 de juny.