Presentació del llibre “Ni fet ni desfet” de Natxo Escandell

Hui divendres 19 d’abril de 2024, a les 19 hores, tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Carcaixent la presentació del llibre “Ni fet ni desfet. Història del nacionalisme polític valencià (1974-1998)”, del doctor en Història Contemporània i professor, Natxo Escandell.

En ell, l’autor relata la història dels darrers 25 anys del nacionalisme polític al País Valencià. Fent un repàs pels seus posicionaments, resultats electorals i treballs interns.

El llibre, fruit de la seua tesi doctoral, recull entrevistes i un extens treball d’investigació. Després de més de dotze anys dedicats a l’anàlisi dels fets. Les derives ideològiques i els factors tant externs com interns que situaren al valencianisme polític al marge de la política valenciana. Més enllà del municipalisme on, segons l’autor. “El nacionalisme valencià ha tingut sempre el seu arrelament més profund, sobretot a les comarques valencianoparlants i amb una economia industrialitzada i/o terciaritzada”.

A la presentació participaran Maria Josep Amigó, diputada a les Corts Valencianes per Compromís així com Dolors Pedrós, presidenta del Consell Valencià de Cultura i Lluís Candel, exregidor de la formació valencianista la passada legislatura a Carcaixent.

La taula redona que s’hi formarà servirà per parlar del passat de les formacions que precediren l’actual Més Compromís, així com els diferents futurs que se li obren al partit, més ara amb unes eleccions europees i un moment polític en què les majories estan formades per escassos vots i representants.

Natxo Escandell ha afirmat que: “la història del nacionalisme polític valencià ha estat fins ara poc estudiada. De fet, comptem amb un bon grapat de llibres i obres col·lectives que narren les diferents derives ideològiques, però fins la data, cap era la publicació que tractara aquesta ideologia des del punt de vista polític”.

Natxo Escandell és professor i doctor en història contemporània per la Universitat de València, on va dur a terme la seua tesi doctoral fent una estada a la London School of Economics de la mà de l’historiador Paul Preston. Especialitzat en història de les identitats i les nacions, Natxo ha participat a diferents congressos, fent conferències a París, Londres, Lisboa, Venècia, Madrid o Barcelona. A més, ha col·laborat en diferents publicacions, revistes i periòdics tractant la temàtica història del País Valencià.