Presentació ‘El jardín de las mentes dispersas’

La Biblioteca d’Alzira presenta ‘El jardín de las mentes dispersas’ per conéixer a fons a les persones altament sensibles

Les persones altament sensibles són aquelles que experimenten el món d’una manera més profunda que la resta.

Tenen més sensibilitat als sorolls, a la llum, o a l’olor. I, a més, tenen una alta sensibilitat emocional. Per això pateixen situacions d’estrés que sovint no s’entenen en el seu entorn, com s’explica en el llibre ‘El jardín de las mentes dispersas’, que s’ha presentat en la Biblioteca d’Alzira

Les persones altament sensibles també poden explotar la seua elevada sensibilitat en el seu benefici, ja que disposen d’una gran capacitat d’empatia i un radar emocional que no tenen la resta de persones

Pedagogs i psicòlegs reconeixen que les persones altament sensibles encara són estigmatitzades i malinterpretades per la societat.

Entre un 15 i un 20 per cent de la població és altament sensible, una particularitat que és un tret de personalitat però no un trastorn