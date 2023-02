En la Comunitat Valenciana hi ha més de 400.000 edificis que tenen més de 50 anys i que han de passar una inspecció que valore el seu estat

Per a fer-ho, estan les ajudes per a portar a terme els informes d’avaluació d’edificis de vivendes, més coneguts com les ITV de les llars.

Els plans estatals varen deixar de finançar estos informes, però el govern valencià continua fent-ho

Les ajudes d’este any comptem amb un pressupost d’1 milió d’euros, mig milió més respecte a l’anterior convocatòria, que podran ser ampliables

Més del 50% dels informes presentats perteneixen a la província de València.

Mitjançant diferent campanyes per a informar a la gent, a través d’enviaments massius de cartes i informació als ajuntaments, s’ha impulsat l’elaboració d’este informe

Per a realitzar l’informe, habitatge ha creat una aplicació per a facilitar el tràmit, la GESIEE

Les comunitats de propietaris o els únics amos d’una vivenda poden optar a les ajudes. I haurà una subvenció bàsica del 20% de l’import de l’informe d’avaluació de vivendes, per al edificis amb més de 50 anys. Encara que es podrà ampliar fins a un 80% del cost de l’informe