Preservació del Patrimoni Històric: Torrent es Mobilitza per Salvaguardar la Vila Romana de l’Alter

Visita de l’Alcaldessa Amparo Folgado al Jaciment

Col·laboració amb Patrimoni de la Generalitat Valenciana

L’interès en el patrimoni històric i cultural de Torrent ha cobrat importància amb l’atenció recent cap a la vila romana de l’Alter. El consistori, sota el lideratge de l’alcaldessa Amparo Folgado, està prenent mesures per comprendre millor la situació del jaciment i explorar maneres de protegir-lo per a futures generacions.

L’alcaldessa Folgado ha realitzat una visita detallada al jaciment per a conéixer el seu estat i determinar les necessitats urgents per a la seua conservació. Expressant la importància d’aquesta relíquia romana, Folgado ha manifestat l’interès de l’Ajuntament de Torrent en adoptar decisions que beneficien no només la preservació del lloc, sinó també l’educació i consciència històrica de la comunitat local.

No obstant això, la tasca de conservació no serà assumida solament per l’entitat local. El consistori consultarà amb Patrimoni de la Generalitat Valenciana per entendre millor les opcions disponibles en termes de recursos, guies i suport. L’objectiu principal és assegurar-se que la vila romana de l’Alter sigui respectada i mantinguda com una mostra palpable del ric llegat romà de la regió.

Aquesta iniciativa subratlla el compromís de Torrent en reconéixer i valorar els seus actius històrics. La vila romana de l’Alter, amb la seua importància en la història local, s’ofereix com un exemple viu d’aquest compromís i de la necessitat contínua de protegir i celebrar el patrimoni cultural.