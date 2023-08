Preservant la Història de Torrent: Inicia la Digitalització de 25 mil Pàgines de Documentació Històrica

Digitalització dels Cabreves i Actes del Ple: Dos Tresors de l’Arxiu Municipal

Una Iniciativa per Preservar i Facilitar l’Accés a la Memòria Històrica Local

L’Arxiu municipal de Torrent ha començat un ambiciós projecte que busca digitalitzar part de la seua valuosa documentació històrica. La primera fase d’aquest projecte inclourà la digitalització de 25 mil pàgines, sent un gran pas cap a la preservació i difusió de la riquesa històrica de la localitat.

Una de les joies d’aquest projecte són els Cabreves, documents que daten d’entre els segles XVI i XVIII. Aquests censos, característics de la regió Mediterrània, descriuen detalladament el repartiment de béns dins del senyoriu. Els Cabreves ofereixen informació rellevant sobre la ubicació, la superfície, el tipus de cultiu, així com les obligacions tributàries de l’època.

Però la digitalització no s’atura ací. També es procedirà a digitalitzar les actes del ple corresponents als anys 1960 fins 1972. Aquesta documentació és essencial per entendre la governança i la dinàmica política de Torrent durant aquests anys.

Un dels avantatges més significatius d’aquest projecte és que està completament subvencionat. Això significa que no suposarà cap despesa per al consistori. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa no és només la preservació dels documents, sinó també posar aquesta documentació a la disposició del públic. D’aquesta manera, estudiants, historiadors, investigadors i qualsevol ciutadà interessat podran accedir fàcilment a aquests valuosos recursos des de la comoditat de la seua llar o des de qualsevol lloc a través del lloc web de l’Arxiu municipal de Torrent.

La digitalització de documents històrics és una tendència creixent que permet als municipis conservar i protegir la seua història alhora que la fan accessible a una audiència més àmplia. En un món cada vegada més digital, iniciatives com aquesta subratllen la importància de fusionar la tecnologia amb la preservació del patrimoni per garantir que la història no es perda en el temps.