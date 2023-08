President Carlos Mazón: Primera Presa de Contacte amb Sindicats i Compromís per a un Treball de Qualitat

Reforçant el Diàleg Social: Un Encontre Clau amb els Sindicats CSIF, USO i Sindicat Independent

Les Empreses són la Suma dels Empresaris i Treballadors: Visió i Compromís del Govern Valencià

El President de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tingut una primera presa de contacte amb els sindicats CSIF, USO i Sindicat Independent. En la reunió, el President ha destacat la necessitat d’avançar per aconseguir “treball de qualitat i estable” i generar una “bona convivència” dins de les empreses.

Aquest encontre ha servit per avançar en “el diàleg social, reforçant els nostres punt d’encontre”, doncs aquests sindicats suposen més del 9% de la representació sindical. És un esforç crític que subratlla el compromís continu de la Generalitat amb la representació dels treballadors i la creació d’una força laboral sòlida i cohesionada.

Mazón ha afirmat que, per a la Generalitat, “les empreses són la suma dels empresaris i treballadors”. Aquesta declaració subratlla la visió integrada de l’empresa, on cada part té un paper important a jugar, i on l’èxit s’aconsegueix a través de la col·laboració i el respecte mútu.

A més, Mazón ha afegit que “podem avançar en aquest marc desde el diàleg permanent”, reafirmant l’importància del diàleg contínu i de la negociació en la configuració del futur de la força laboral a la Comunitat Valenciana.

Finalment, el President ha declarat que els tres sindicats “tenen la porta oberta del Palau de la Generalitat, així com de les conselleries”. Aquest compromís assegura que la veu dels treballadors serà escoltada i tindrà un lloc destacat en les futures discussions i decisions.

Aquest encontre marca un important pas endavant en l’esforç per a una millor relació entre el govern, els sindicats i els empresaris, establint una base sòlida per a un futur més brillant i estable per als treballadors de la Comunitat Valenciana.