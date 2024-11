Prevenció de delictes contra el patrimoni en zones afectades per la DANA

La Policia Nacional deté a cinc homes per robar en establiments comercials i vehicles afectats per la DANA

Els agents han rebut avisos en diferents punts on pel que sembla hi havia persones robant a l’interior d’establiments i vehicles

Gràcies a la col·laboració ciutadana

Agents de la Policia Nacional han detingut en Benetusser, Aldaia i Alaquàs (València) a cinc homes, d’entre 20 i 32 anys d’edat, d’origen espanyol, ucraïnés i algerià; dos d’ells han sigut arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en establiments i els altres tres per robatori en interior de vehicle, després de forçar i sostraure diversos estris d’aquests. A més a un d’ells també se li imputa un delicte de lesions per agredir a un testimoni que li va recriminar la seua actitud.

Els fets han ocorregut durant aquesta matinada, entre les dues i les tres de la matinada, quan agents pertanyents al GOR de Marítim i la GRIC, desplegats en les localitats afectades pel desastre de Benetusser, Aldaia i Alaquàs (València), van ser comissionats a diferents punts on pel que sembla s’estarien produint saquejos i pillatges tant en locals comercials com en interior de vehicles.

Immediatament, diverses dotacions policials van acudir als llocs requerits, identificant un total de cinc homes per aquests fets. En Benetusser, els agents van ser requerits pels veïns, els quals havien sorprés dos homes sostraient mercaderia dels locals afectats per la DANA. Després de comprovar els fets, els policies van detindre als sospitosos com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en establiments.

Sorprés infaganti a l’interior d’un vehicle a Alaquàs

A Alaquàs els agents van ser requerits per un home el qual tenia retingut en el sòl a un home que prèviament hauria robat, que intentava escapolir-se, immediatament els agents van immobilitzar i van escorcollar superficialment al sospitós, trobant-li una eina multifull.

Pel que sembla, el requeridor havia sorprés l’home sostraient objectes a l’interior d’un vehicle afectat per la DANA, i en recriminar-li els fets i requerir-li que retornara el sostret, el sospitós es va abalançar sobre l’home amb una eina multifull de tall dentat, aconseguint-li en el nas, mans i tors.

Davant tals fets, els agents van detindre al sospitós com a presumpte autor dels delictes de furt en interior de vehicle i lesions.

A Aldaia, agents que es trobaven realitzant funcions de prevenció de la seguretat ciutadana, van ser comissionats per la Sala Cimacc 091 perquè acudiren a una zona afectada també pel temporal, on pel que sembla, hi hauria diversos joves forçant vehicles i sostraient objectes del seu interior.

Sense dilació, diversos agents es van desplaçar fins al lloc, on van localitzar a dos homes i van comprovar com hi havia diversos vehicles forçats, detenint per això als dos sospitosos com a presumptes autors d’un delicte de furt i recuperant els objectes sostrets.