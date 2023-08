Preveuen finalitzar l’ampliació de l’IES Didín Puig abans de l’inici del curs en setembre

Després de dos anys de treballs, els alumnes deixaran els barracons temporals

El nou alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, destaca l’esforç conjunt per resoldre la situació

Després de més de dos anys de treballs i inconvenients, l’ampliació de l’IES Didín Puig sembla que per fi arribarà a la seua conclusió a temps per a l’inici del curs a setembre. Les obres havien forçat als alumnes a desplaçar-se a uns barracons temporals situats al pati de l’institut, un espai que haurien hagut de gaudir plenament els alumnes.

Aquesta situació, qualificada com d’irregular pel nou govern, ha coincidit amb una entrada precipitada a l’alcaldia del municipi, degut a un error en les actes.

No obstant això, la nova junta de Govern es mostra esperançada en què l’ampliació estiga completa o parcialment acabada per l’onze de setembre.

El nou alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, ha volgut tranquil·litzar a la comunitat educativa. Assegura que estan treballant dur per a assegurar que l’inici del nou curs es realitze en les instal·lacions renovades, i ha volgut agraïr la implicació dels tècnics i la direcció de l’institut per a resoldre aquesta problemàtica amb la major celeritat possible.

Encara que encara queden algunes qüestions per resoldre, com l’instal·lació fotovoltaica i la reparació del sistema d’aigües que ha quedat tallat per les obres, tot apunta a que els alumnes podran finalment retornar al seu institut.

Per a més informació sobre l’IES Didín Puig i les seues novetats, visiteu el seu lloc web aquí. També podeu seguir les últimes notícies sobre aquest i altres temes relacionats a elperiodicvalencia.com.