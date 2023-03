Primer concurs de curtmetratges Roda la Mona a Alberic

L’Ajuntament d’Alberic repartirà 2.000 euros amb el primer concurs de curtmetratges Roda la Mona

Parlar d’Alberic és parlar d’art. I és que any rere any el poble riberenc ha anat consolidant iniciatives com el Concurs de pintura ràpida a l’aire lliure o el certamen d’street art ArtAlberic. Enguany, a les expressions artístiques plàstiques se suma una nova disciplina: l’audiovisual.

L’Ajuntament d’Alberic ha redactat les bases d’un nou concurs on les i els participants hauran de presentar un curtmetratge gravat durant un cap de setmana. Els principals requisits per a poder presentar les obres a concurs són que la peça continga, al menys, una escena rodada al terme municipal d’Alberic (a un espai reconeixible). A més que en algun dels plànols del curt es puga veure un objecte concret, el qual s’anunciarà al moment de començar el concurs. Les peces hauran de tindre una durada d’entre 3 i 10 minuts, sense computar els crèdits inicials i finals en el metratge.

Dies de realització del concurs

Respecte dels dies de realització del concurs, este tindrà lloc el cap de setmana del 25 i 26 de març. El mateix dissabte es convocaran els equips i persones participants a les 09:00 hores. Per a donar a conéixer l’objecte en qüestió i per a donar pas a l’inici de les gravacions.

L’Ajuntament d’Alberic posarà a disposició dels participants un espai on poder treballar aspectes com el guio, el pla de producció, l’edició, etc., durant el matí del dissabte. El termini d’admissió dels curtmetratges serà fins el dilluns 27 de març a les 09:00 hores. Les persones participants hauran d’enviar l’enllaç de descàrrega del curtmetratge al correu premsa@alberic.es abans del tancament del termini.

Premis

Seguidament al visionat de les obres per part del jurat, el qual estarà format per l’Alcalde d’Alberic, un regidor o regidora de l’Ajuntament d’Alberic i tres persones professionals de l’audiovisual. S’atorgaran els següents premis. Un primer premi de 1.000 euros. Un segon premi de 500 euros. Un tercer premi de 250 euros. Un quart premi d’un xec de compra al comerç local per valor de 150 euros. Un cinquè premi d’un xec de compra al comerç local per valor de 100 euros. Els premis podrien quedar deserts si la qualitat de les obres és insuficient o si no es compleix algun dels requisits.

La inscripció serà gratuïta. Per a participar al I Concurs de Curtmetratges Roda la Mona d’Alberic, s’haurà d’emplenar el full d’inscripció. (Disponible al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alberic a partir del dilluns 13 de març). I enviar-lo abans del divendres 24 de març al correu premsa@alberic.es. En cas de presentar-se diferents persones com a equip, es designarà un Director/Directora i s’afegiran les dades de la resta de participants a la fulla d’inscripció.