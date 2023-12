La Unió Llauradora forma a la primera promoció en grup de pilots aplicadors de productes fitosanitaris amb drons per al cultiu d’arròs

Fa un pas avant en anticipar-se a les normatives i adoptar tecnologies de Smart Farming d’última generació

La Unió Llauradora acaba de concloure la formació específica de la primera promoció en grup de pilots aplicadors de productes fitosanitaris. Amb drons per al cultiu de l’arròs de tota la Comunitat Valenciana. El curs, de 90 hores de duració, s’ha dut a terme entre novembre i desembre a Sueca i les pràctiques a l’Alcúdia.

Aquest enfocament col·laboratiu subratlla la unitat i el compromís del sector per a liderar la implementació de pràctiques agrícoles avançades. El sector arrosser de LA UNIÓ, sempre compromés amb la innovació i la sostenibilitat. Ha fet un pas avant en anticipar-se a les normatives i adoptar tecnologies de Smart Farming d’última generació. Aquesta iniciativa, encaminada a la modernització i eficiència del procés agrícola, destaca per diversos assoliments significatius.

En primer lloc, en un esforç per promoure pràctiques sostenibles el sector arrosser de LA UNIÓ ha implementat tecnologies avançades. Que han portat a una reducció del 90% en el consum d’aigua per a tractaments fitosanitaris. Aquest compromís reflecteix una resposta proactiva als desafiaments mediambientals i la cerca de solucions que beneficien tant al sector com a l’entorn.

De la mateixa manera, el compromís amb la sostenibilitat també es manifesta en una reducció significativa en la utilització de fitosanitaris i fertilitzants. Aquesta mesura no sols contribueix a la salut de l’ecosistema. Sinó que també respon a la creixent demanda de pràctiques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient.

La connexió amb tecnologies intel·ligents ens ha permés optimitzar els processos agrícoles

Fernando Durà, membre de la comissió executiva de LA UNIÓ i coordinador del curs, assenyala que “l’adopció de l’agricultura de precisió 4.0 ha sigut un pilar fonamental en l’estratègia del sector arrosser de la nostra organització. La connexió amb tecnologies intel·ligents ens ha permés optimitzar els processos agrícoles, millorant la productivitat i reduint la petjada ambiental”. Durà indica que “el sector arrosser de la nostra organització es consolida com a pioner en l’adaptació a les noves tecnologies, demostrant la seua capacitat per a abraçar la innovació i liderar el camí cap a un futur agrícola més sostenible i eficient”.

Els productors arrossers de LA UNIÓ s’han destacat així mateix per la seua capacitat per a superar els obstacles burocràtics i abraçar la innovació. Malgrat la lenta tramitació administrativa, els llauradors han implementat tecnologies com el Agras T-30, tot això malgrat que les autoritzacions requerides solen tardar quasi un any.

LA UNIÓ proposa que es fomente la formació al llarg de tota la vida laboral de les persones professionals del sector agrari, des de la formació bàsica a la professional, passant per la contínua i ocupacional, adaptant-la a les necessitats reals del sector agrari, atés que la digitalització, el canvi climàtic i el grau d’envelliment així ho requereix.