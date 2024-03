Programa Oficial de Falles de Torrent 2024

Torrent encara la recta final a la setmana gran de les Falles 2024 amb la plantà dels monuments fallers el 15 de març.

Prèviament, les Falleres Majors, María Peris i Vega Román, al costat de les seues Corts d’Honor, tenen una agenda molt estreta de visites a diferents institucions.

A més, també seran presents en les cremàs de les falles de diferents col·legis de la ciutat.

Així doncs, el calendari oficial de les Falles de Torrent comença els seus actes oficials el dissabte 16 de març amb la visita dels jurats a les 28 comissions de la ciutat per a valorar tant les falles grans com les infantils. A les 14.30 hores, la pirotècnia Nadal Martí dispararà la primera mascletà en la Plaça Bisbe Benlloch, patrocinada per Family Cash. A les 17.00 hores tindrà lloc la lectura pública dels premis organitzats per l’Organisme Autònom de Junta Local Fallera. A les 17.30 hores donarà principi el Trasllat de la Verge dels Desemparats, que organitza la Falla Barri Cotxera, i en el qual participen totes les comissions de la ciutat. En finalitzar el trasllat en la Plaça de l’Església, les comissions recolliran els seus premis fallers en forma de palets, en passar per la tribuna que estarà situada a la Torre. Un acte que donarà principi a les 18.00 hores.

El 17 de març, a les 11.00 hores, donarà principi la visita oficial de les Falleres Majors de Torrent i de les seues Corts d’Honor a les falles guanyadores del Primer Premi de Secció Especial. A les 14.30 hores tindrà lloc la segona mascletà de falles en la Plaça Bisbe Benlloch, que dispararà la pirotècnia Aitana.

A la vesprada, a partir de les 17.10 hores, començarà l’Ofrena a la Verge dels Desemparats amb el recorregut habitual, que comença en la Font de les Granotes fins a la Plaça de l’Església. A més de les 28 comissions falleres de Torrent, desfilaran les cases regionals.

Les últimes comissions a desfilar seran II Tram i Cronista, les comissions de Vega i María. Com a marca la tradició, seran les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor, acompanyades per l’Alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado i el regidor de Falles, Aitor Sánchez, els qui tanquen l’ofrena. Els vestidores de la Verge dels Desemparats, un any més, faran un magnífic treball durant tota la vesprada per a confeccionar el mantell de la Mare de Déu.

El dilluns 18 de març la cita a les 14.30 hores serà amb la Pirotècnia Germans Caballer i estarà patrocinada per Esber S.L. A la vesprada, Torrent celebrarà l’Homenatge al patró San José. Un acte que donarà principi a les 18.00 hores des de la Parròquia de San José i en direcció a la Plaça Va unir Musical, on se celebrarà la tradicional Dansà.

El dia gran de les Falles, el dimarts 19 de març, les màximes representants de les falles de Torrent i les seues Corts d’Honor assistiran a la Missa en la Parròquia de San José. A continuació, les Falles locals homenatjaran els fallers davant la figura del Granerer, en la Plaça Corts Valencianes.

Un acte que està previst per a les 13.00 hores. L’última mascletà del calendari de Falles 2024 serà disparada per la Pirotècnia Vulcà i patrocinada per Cartonatges Gamoy, com cada dia, a les 14.30 hores en la Plaça Bisbe Benlloch. A les 19.00 hores se celebrarà l’acte de retirada dels Ninots Indultats de les Falles 2024, previ a la Nit de la Cremà. A les 21.00 hores tindrà lloc la Cremà del 1r Premi de Secció Especial Infantil i a les 24:00 hores cremarà la falla que haja obtingut el 1r Premi de Secció Especial, donant per finalitzades les Falles 2024.

Torrent es prepara per a viure uns dies intensos d’activitat frenètica als carrers, en les carpes i els casals, amb multitud d’actes, cercaviles, paelles als carrers i música, en les festes més grans del calendari festiu de la ciutat.