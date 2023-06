Programació Gran Fira València 2023

Hi ha programades més d’un centenar d’activitats gratuïtes a l’aire lliure i en espais emblemàtics de la ciutat

Ballester destaca entre les novetats de la Gran Fira de València 2023 l’homenatge a Nino Bravo i les activitats falleres als Jardins del Palau

La Gran Fira de València 2023 arriba de nou a la ciutat, “per a omplir el mes de juliol amb una programació descentralitzada Amb més de cent activitats gratuïtes per a tots els públics, perfils, edats”, ha destacat el regidor Santiago Ballester.

Els diferents actes es faran a l’aire lliure, en llocs de referència i pels diferents barris i pobles. A més, com a novetats destaquen la recuperació de la Nit a la Mar. Amb el seu espectacle piromusical que “homenatjarà la música en valencià i al cantant Nino Bravo”. Espais com els Jardins del Palau, que s’utilitzaran per a les activitats falleres.

El regidor Santiago Ballester ha afirmat que la Gran Fira de València 2023 és una cita fonamental de l’estiu valencià. Que “ofereix a la ciutadania un ampli programa d’oci i cultura. Que, com en les edicions anteriors, inclourà nombroses propostes pels diferents barris i pobles de la ciutat. Convertint la Fira en un festival de proximitat”.

Més d’un centenar d’activitats gratuïtes

Durant tot el mes de juliol, es podrà gaudir de més d’un centenar d’activitats gratuïtes (a excepció dels Concerts de Vivers, amb preus populars) tant musicals, teatrals, de dansa, tradició, màgia, pirotècnia com de circ fins a la tradicional Batalla de Flors. Que se celebrarà el 30 de juliol al passeig de l’Albereda. A més, de les cites clàssiques, com els Concerts de Vivers, els Jardins del Palau o la Gran Nit, destaquen altres recents, com la Correfira, les Nits de Folk, els Focs de la Fira, la Nit a la Mar o La Menuda Fira, que enguany es completen amb la nova Festa al Parc.

Així, el pròxim 1 de juliol arranca la Fira a les 20:00 hores amb un cercavila i l’encesa de la Fira amb la traca correguda inaugural a la plaça de l’Ajuntament. A la mateixa hora, però al carrer de la Reina es podrà gaudir de la XXVI Entrada de Moros i Cristians del Marítim. A les 22:00 hores es donarà pas a les Nits de Folk. Pensades per als amants de la música i els balls populars tradicionals i que també s’oferiran els dies 2 i 8 de juliol. A les 23:30 hores iniciarà el correfoc amb l’Infern Faller, Socarrats de Campanar, Dimonis de Mislata i Colla de Dimonis de Massalfassar.

“La pirotècnia serà un dels plats forts

Ballester ha destacat que, dins de la programació, “la pirotècnia serà un dels plats forts. Amb els Focs de la Fira, ja que acompanyaran de manera transversal totes les activitats”. Així, el dia 8 de juliol, la pirotècnia Nadal Martí dispararà un castell nocturn de pals enfront de les Torres dels Serrans. El 14 de juliol a les 24:00 hores es realitzarà el tradicional espectacle piromusical a La Marina. En el marc de la Nit a la Mar, a càrrec de la pirotècnia Vulcano, que “homenatjarà la música en valencià i al cantant Nino Bravo”, ha indicat el regidor.

A més, el dissabte 22 de juliol a les 23:00 hores, en la plaça del Mercat, Caballer FX dispararà una minimascletà i el divendres 28, la pirotècnia del Mediterráneo oferirà l’espectacle de focs artificials Cremant la Fira.

Artistes internacionals com els argentins Fito Páez i TINI; el britànic Jacob Collier; el porto-riqueny Gabriel Ríos; l’italià Alborosie; la nord-americana LP, i la formació escocesa The Waterboys

A banda, els habituals Concerts de Vivers dels Jardins del Real també arranquen el dissabte 1 i es prolonguen fins al diumenge 23 de juliol amb un cartell de 18 actuacions musicals. Entre elles destaquen les de artistes internacionals com els argentins Fito Páez i TINI; el britànic Jacob Collier; el porto-riqueny Gabriel Ríos; l’italià Alborosie; la nord-americana LP, i la formació escocesa The Waterboys. El cartell de solistes i bandes estatals contempla les actuacions de Lola Índigo, Rozalén, Nena Daconte, Mónica Naranjo, La La Love You o Los Secretos. Mentre que la presentació valenciana comptarà amb La Fúmiga, Auxili, Pep Gimeno “Botifarra”, Colomet i Mr. Sanchez. A més, Guitarricadelafuente és l’última proposta que s’ha sumat al cartell. El cantant i instrumentista de Benicàssim presentarà els seus últims treballs a València el dilluns 17 de juliol.

Tots els dimarts, a les 19:00 hores, el Gran Ball de la Fira

La programació contempla tots els dimarts, a les 19:00 hores, el Gran Ball de la Fira que es farà als Jardins del Palau, espai que a més es potenciarà amb les activitats falleres com les preseleccions, el tancament del curs de tabal i dolçaina, concurs de truc i playbacks, entre d’altres. També als Jardins, dijous 6 de juliol a les 22:00 hores, se celebrarà com a novetat l’Orgull de Nit, un festival Drag Queen.

També el públic infantil tindrà el seu moment amb La Menuda Fira plena d’activitats infantils com el correfira en barris i pobles de València; activitats als Jardins del Palau; la Festa al Parc divendres, 14 de juliol, al Parc Central, on també s’oferirà, el dissabte 15, un gran festival de música per als adults amb actuacions musicals de Maren, Nonai Sound o Miquel Oliver; i la Festa de La Colla amb la col·laboració d’À Punt.

La Gran Nit arribarà dissabte, 22 de juliol, en la qual el centre de la ciutat es convertirà en un gran conjunt d’escenaris on la gent podrà gaudir de diverses activitats a l’aire lliure, a més de la visita a museus en horari nocturn; el Sopar de la Punxà, serà dissabte 29 de juliol i la Batalla de Flors, de diumenge 30 de juliol, posarà el colofó a un gran cartell d’actes de la Gran Fira de València 2023.

El programa complet es pot consultar en el web: https://www.valencia.es/cas/agenda-de-la-ciudad/-/content/gran-fira-de-valencia-2023-1