La Regidoria d’Educació oferix als centres nous programes sobre salut mental i educació emocional per al pròxim curs

El termini perquè els centres de la ciutat de València sol·liciten els projectes educatius per al curs 2022-2023 està obert

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha anunciat que l’Ajuntament oferix als centres escolars un nou projecte educatiu per treballar a l’aula la salut mental i la prevenció del suïcidi el pròxim curs escolar. A més, es crearà una xarxa perquè la comunitat educativa dispose d’un punt de trobada per al foment de l’educació emocional.

La Regidoria d’Educació ha ampliat el programa “Educant en participació i cohesió social” amb nous projectes educatius relacionats amb la salut mental i la gestió de les emocions, que l’Ajuntament de València oferix als centres educatius de la ciutat.

El nou programa, titulat “Estem parlant de suicidi”, està dirigit a l’alumnat d’Educació Secundària i Batxillerat, i serà desenvolupat per la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. A través d’este taller s’oferiran eines per tractar la conducta suïcida des d’una perspectiva de prevenció, comprensió i actuació, si fora necessari.

El suïcidi és un dels problemes més greus de salut pública reconeguts per l’Organització Mundial de la Salut. No obstant això, “socialment continua sent un tema tabú i silenciar-lo no ajuda a millorar la situació”. En eixe sentit, la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha indicat que “parlar de suïcidi és necessari per donar-li visibilitat amb l’objectiu d’afavorir la seua comprensió; per això, oferim este taller a l’alumnat des de la necessitat d’acostar-nos a les seues necessitats emocionals i mentals”.

L’edil ha indicat que “si es considera que l’aula es convertix en una microsocietat en la qual es plantegen conflictes, relacions interpersonals, mons emocionals individuals sense resoldre, és interessant prestar-li l’atenció que mereix”.

La Regidoria d’Educació forma part del Grup de Treball de Prevenció del Suïcidi i Atenció a la Salut Mental impulsat des de la Regidoria de Salut, de la qual és titular el regidor Emiliano García. Este grup de treball s’emmarca en l’Estratègia València Ciutat Saludable.

Educació emocional

D’altra banda, la regidoria posarà en marxa el projecte “XARXA-EMO. Xarxa de centres educatius per l’Educació Emocional de la ciutat de València”. A través d’este programa de caràcter innovador, es crearà una xarxa en la qual els centres educatius, professorat i tota la comunitat educativa disposarà d’un punt de trobada per al foment de l’educació emocional. En este context, es proposa establir una via de comunicació entre els centres facilitant la col·laboració per a una millora permanent de l’educació emocional a la ciutat de València.

Atesa la dimensió actual en matèria emocional als centres educatius, juntament amb l’experiència acumulada a través de la imparció del programa “Viu les teues emocions” de la Regidoria d’Educació, s’impulsarà el desenvolupament d’esta xarxa, que anirà aparellada amb un assessorament tècnic en l’àmbit de les competències emocionals.

Ibáñez ha explicat que entre els objectius es troba el de “compartir i transferir experiències sobre l’educació emocional per part dels centres integrats esta xarxa, millorar en la comprensió i utilització de les competències socioemocionals per part de l’alumnat i comunitat educativa, i aconseguir una millora en la convivència, el clima escolar i el benestar de l’alumnat i professorat”.