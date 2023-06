Projecte “Joieria a Miquel Navarro” a Mislata

Estudiants de Mislata presenten a l’Ajuntament el projecte “Joieria a Miquel Navarro”

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha conegut de primera mà aquesta iniciativa. Impulsada per l’alumnat i el professorat del Títol de Tècnic en Joieria de la IES Vaig moldre del Sol de Mislata

L’alumnat i el professorat dels ensenyaments del Títol de Tècnic en Joieria que s’imparteix en l’IES Vaig moldre del Sol de Mislata han presentat el projecte ‘Joieria a Miquel Navarro’.

Una col·lecció de peces d’orfebreria inspirades en les obres del reconegut escultor mislatero. A qui li han volgut rendir un tribut especial a través d’aquest treball desenvolupat al llarg del curs escolar.

Una representació de l’alumnat que ha realitzat aquesta iniciativa ha sigut rebut a l’Ajuntament de Mislata per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora Ana María Julián. Als quals han pogut presentar-los aquest projecte.

Projecte “Joieria a Miquel Navarro”

Per a l’alcalde, “és un honor que un centre educatiu públic de Mislata compte amb aquesta valuosa formació. A més amb els seus treballs promocione la seua gent i la seua cultura “. Bielsa s’ha compromés amb l’alumnat a realitzar una exposició amb aquestes peces, a més de ser dels primers a conéixer el futur Museu Miquel Navarro.

L’alumnat ha plasmat a través de braçalets, anells, pendents, fermalls i collarets, entre altres, part de l’essència artística de Miquel Navarro. Algunes d’aquestes peces han sigut inspirades en obres escultòriques com són “Fanalet”, “Figures per a la batalla” i “Cap amb lluna minvant”, situada en la mateixa ciutat de Mislata. Des del centre educatiu afirmen que “l’IES Vaig moldre del Sol és un centre molt vinculat amb el seu municipi. Què millor que realitzar un tribut a través d’un gran artista i ciutadà de Mislata com és el nostre artista referent Miquel Navarro”.

L’IES Vaig moldre del Sol és un centre referent en la Comunitat en l’àmbit de la Fabricació Mecànica, considerat d’Excel·lència per la Conselleria d’Educació des del 2021. A més, el centre compta també amb experiència en l’ensenyament dels processos productius, tècnics i de projecció en la modalitat de joieria. Això fa que el centre tinga una gran demanda d’empreses perquè el seu alumnat realitze les pràctiques i la modalitat dual en les seues entitats.