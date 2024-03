Més de 25 associacions i entitats participaran en la Festa de l’Espardenyà

El diumenge 10 de març, la plaça del Regne acollirà la Festa de l’Espardenyà d’Alzira. Que inclou el que serà el VIII Concurs Nacional que porta el nom de Francisco José García, impulsor de la recuperació d’esta recepta.

Començarà a les 10 del matí i està organitzada conjuntament per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira i Tus Noticias de la Ribera i amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, Family Cash, Cotonera Events, Global Omnium, Comunikar, i GMW Bioscience.

El concurs comptarà amb la participació de prop de 30 restaurants de tota Espanya i de 25 associacions i entitats. Els participants es repartiran en dues zones:

Els cuiners professionals, que participen per invitació del comitè organitzador, s’ubicaran a la plaça del Regne. Prepararan una espardenyà de 15 racions. Una d’elles per al tast cec del jurat i la resta es destinarà al repartiment entre els veïns i les veïnes. Perquè puguen degustar cada preparació.

La plaça del Mercat acollirà les espardenyaes de les més de 25 associacions, que participen fora de concurs. La seua participació és una peça fonamental per la consolidació d’esta gran festa gastronòmica.

Els ingredients (anguiles, conill, creïlles, ous, l’aigua…), seran subministrats pel comitè organitzador tant als cuiners professionals com als col·lectius.

L’Ajuntament continua amb l’aposta per este concurs culinari, sent el millor dotat econòmicament de la Comunitat Valenciana. Amb tres premis: el primer, de 3.000 euros, el segon de 1.500 euros i el tercer de 1.000 euros.

L’alcalde Alzira, Alfons Domínguez, considera que “la Festa de l’Espardenyà està consolidada. Apostar per la recuperació de la tradició gastronòmica alzirenya i valenciana ens reaferma en la nostra identificació com a poble. Perquè la cuina, uneix a les persones. En eixe sentit, la gent d’Alzira i també la forastera sempre ha respost. Espere que enguany també s’anime a passar una gran jornada festiva en la qual també podrem gaudir de la globotà fallera”.

Per la seu part, la regidora de Festes, Mar Chordá s’ha mostrat molt contenta de de celebrar un any més amb la Festa de l’Espardenyà: ”És un esdeveniment d’especial rellevància amb un valor cultural-gastronòmic i lúdic-festiu que agrupa una gran quantitat de cuiners professionals i amateurs, associacions festives i entitats per a realitzar un plat tan típic de la ciutat. A més, és molt il·lusionant congregar veïns d’Alzira i de la comarca, per a gaudir d’un esdeveniment com aquest i per això coincidint amb actes fallers, convide a tots a endinsar-nos en aquesta festa gastronòmica.”