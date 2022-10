La xarrada de Isa Duc sobre violència de gènere digital es va celebrar a l’Auditori Salvador Seguí de Massanassa

Prop de 300 persones van acudir a la xarrada de Isa Duc, més coneguda com “La Psico Woman”, organitzada per la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud amb motiu de la celebració del 25N, Dia Internacional de la Violència contra les Dones. La conferència, que es va desenvolupar a l’Auditori Salvador Seguí de Massanassa, va tractar temes com la violència de gènere digital o els cibermachismos.



“La violència de gènere digital és real” és el lema de la campanya pel 25N de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud per a enguany. Per aquest motiu, s’ha comptat amb Isa Duc que, entre les seues activitats, té una xarrada específica sobre ciberviolencias masclistes. Així, la psicòloga, sexòloga i terapeuta sistèmica familiar va aprofundir en assumptes com la relació entre la Generació Z, les xarxes socials i la violència masclista; les ciberviolencias, les faules, la gordofobia, els ideals de bellesa o els estereotips de gènere.



La sessió, que va durar una mica més de dues hores, va estar repleta d’informació que “La Psico Woman” va aportar mitjançant diapositives, vídeos i experiències. A més, durant tota la xarrada es va mantindre la interacció amb el públic per a finalitzar amb un torn de preguntes en la qual van aflorar dubtes i testimoniatges que les persones assistents van traslladar a la ponent.



La psicòloga, que té una gran presència en xarxes socials, és especialista a treballar dinàmiques enfocades a la població adolescent i jove. Isa Duc és autora del llibre “Acostar-se a la Generació Z”, divulga informació a través del seu propi canal de Youtube i ha rebut diversos reconeixements com el premi Clara Campoamor de l’ajuntament de Madrid.



El president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Francisco Cabanes, va inaugurar la jornada destacant la importància de “donar visibilitat a aquesta mena de violència de gènere que no és tan representativa com unes altres”. A més, el president va afegir que La Psicowoman “és un referent per als i les joves en les xarxes socials i per això la seua participació per a parlar de les ciberviolencias masclistes ha sigut clau en aquestes jornades del 25N de la Mancomunitat”.