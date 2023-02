Professionals del Departament de Salut de la Ribera han abordat temes com el dolor crònic, el dolor toràcic i els trastorns del son vinculats amb esta patologia

Prop d’un centenar de persones han assistit hui a les Jornades de Fibromiàlgia. Que l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de la Ribera (Adafir) ha celebrat a Alzira.

La Jornada ha estat inaugurada per la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Dra. Liliana Fuster; el director mèdic de l’Hospital d’Alzira, Dr. Juan Manuel Campos; el regidor de l’Ajuntament d’Alzira Pep Carreres, i la presidenta d’Adafir, Ángela López.

20é aniversari d’Adafir

En la seua intervenció, la Dra. Fuster s’ha referit al 20é aniversari que Adafir compleix enguany i ha destacat “l’insòlit que en el món de l’associacionisme i el voluntariat té que una associació de pacients siga tan longeva i que ho siga sense que els anys hagen afectat la seua acció i activitat”.

En este sentit, la Dra. Fuster ha volgut felicitar les 3 presidentes que l’Associació ha tingut en estos 20 anys –Desamparados Santamaría, Mari Carmen Oliver i Ángela López. També ha destacat “la important labor que les associacions de pacients realitzen a la comarca. Per la qual cosa sempre trobaran obertes les portes del Departament de Salut de la Ribera. Per a secundar i impulsar jornades com la que hui se celebra. A més que ajuden a visibilitzar socialment la malaltia i a conviure amb ella a les persones que la pateixen”.

Diversos professionals del Departament de Salut de la Ribera i de l’Hospital d’Alzira han participat com a ponents en la Jornada, on han abordat temes com el dolor crònic i l’activitat física, el dolor toràcic i les seues causes i els trastorns del son i la seua vinculació amb la Fibromiàlgia.

La Fibromiàlgia és la malaltia més representativa del dolor crònic en la població. Per la seua elevada prevalença i morbiditat. Esta patologia és actualment un important problema de salut pública, ja que ocasiona alts índexs de freqüentació en les consultes mèdiques d’Atenció Primària, d’especialistes i en Serveis d’Urgències, així com un elevat consum de recursos sanitaris i econòmics.