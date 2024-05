“Jo no soc Verge, soc Leo” una exposició dedicada a les dones en l’ombra del món de l’art

Divendres que ve 17 de maig a les 7:30h de la vesprada l’Ajuntament de L’Alcúdia inaugura a la casa de la cultura de la localitat l’exposició “Jo no soc Virgo, soc Leo”.

La selecció d’obres i la construcció del relat involucren a 14 autores i 1 autor. “Jo no soc Verge, soc Leo” convida a les dones a reflexionar sobre les seues pròpies fortaleses i característiques úniques.

L’exposició aborda el paper de la dona com a subjecte, autora i figura oblidada en la història de l’art. Les artistes seleccionades inclouen a Ana Peters (1932-2012), Juana Francés (1924-1990), Jacinta Gil Roncalés (1917-2014), Soledad Sevilla (1944). Carmen Calvo (1950), Ángeles Marco (1947-2008), Cuqui Guillen – Equipo Límite (1988-1998), Victoria Iranzo (1989), Ana Ciscar (1993), Menchu Gal. (1919–2008), Dora Maar (1907-1997), María Dolores Casanova (1928–2007). Cayetana Guillen Cuervo (1969), María Almudena Grandes Hernández ( 1960-2021) i José Manaut Viglietti (1898-1971). Únic home, que ací participa des del punt de vista d’un testimoni, il·lustrant un cas en particular.

20 obres de col·leccions privades que s’entrellacen a través d’una narrativa teòrica i biogràfica

Este és un projecte expositiu creat exclusivament per a este espai. Amb 20 obres de col·leccions privades que s’entrellacen a través d’una narrativa teòrica i biogràfica. Este enfocament busca proporcionar visibilitat i apoderament des d’una perspectiva feminista, duent a terme una anàlisi conjunta per a construir un nou relat.

El títol de l’exposició i la narrativa de la mateixa utilitzen la metàfora astrològica i el lema que simbolitza el procés de descobriment personal. L’acceptació de la individualitat i l’expressió valerosa de la identitat femenina.

La història d’estes dones ha sigut una història submergida i silenciosa durant molt de temps. “Jo no soc Virgo, soc Leo” busca trobar lectures inesperades, convidant a l’espectador a mantindre una actitud activa enfront de les obres. No es busca confrontar gèneres, sinó indagar sobre la trobada de l’obra i la història d’estes dones per a provocar més que una mirada, una reflexió.

L’exposició d’este grup d’autores reforça un missatge: cada dona té el poder de liderar la seua pròpia vida, trencar barreres i aconseguir metes.

“Jo no soc Verge soc Leo” es podrà visitar des del 17 de maig al 23 juny. A la casa de la Cultura de l’Alcudia, Plaza Tirant lo Blanc s/n, L’Alcúdia, València.