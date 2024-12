PSPV de Carcaixent critica la suspensió de la III Mostra de la Taronja

La portaveu del PSPV-PSOE de Carcaixent, Sara Diert, ha expressat el seu rebuig a la decisió de l’equip de govern, liderat pel PP, de suspendre la III Mostra de la Taronja.

Diert ha qualificat la cancel·lació com una pèrdua d’una oportunitat clau per recolzar el sector agrícola local, especialment després dels greus danys causats per la DANA del 29 d’octubre.

Segons el govern local, el pressupost de la mostra, xifrat en 50.000 euros, es destinarà a reparar els desperfectes ocasionats per la DANA. No obstant això, Diert considera que aquesta justificació és una excusa i ha acusat el govern de “populisme i oportunisme” per no haver avançat amb els preparatius de l’esdeveniment.

Reformular la Mostra per recolzar el sector agrícola

El PSPV proposa que la mostra es reformule per solidaritzar-se amb els afectats per la DANA, posant en valor el paper dels agricultors i destacant temes clau com el canvi climàtic i la necessitat d’adaptar l’agricultura davant d’esdeveniments meteorològics adversos. Diert ha defensat que “la Mostra de la Taronja és la millor eina per donar suport al sector i fomentar el consum de productes valencians.”

Crítiques a la gestió del govern local

Diert ha denunciat la falta de preparació del govern municipal, afirmant que “a 20 dies de la celebració no comptaven amb la majoria dels contractes necessaris,” fet que evidencia, segons la socialista, que no tenien intenció real d’organitzar l’esdeveniment. A més, ha assenyalat que l’equip de Carolina Almiñana ha perdut el “factor humà” que va fer possible les edicions anteriors de la mostra.

El futur del sector agrícola

La portaveu socialista ha subratllat la importància d’iniciatives com la Mostra de la Taronja per promoure la qualitat de la taronja local i garantir el futur del sector agrícola per a les noves generacions. “Aquest projecte requereix creure-hi, i vostès han desmantellat quatre anys de treball en només un any,” ha declarat Diert al ple municipal.

El PSPV exigeix al govern del PP que rectifique i done suport al sector agrícola amb accions concretes que vagen més enllà de solucions puntuals, consolidant la taronja com a motor econòmic i símbol de Carcaixent.