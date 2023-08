PSPV-PSOE Alerta sobre un Possible Risc en l’Inici del Curs Escolar

Acusen al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de Generar Incertesa entre el Professorat

Lamenten l’Actitud del President al Continuar de Vacances enmig d’un “Caos Educatiu”

El PSPV-PSOE ha llançat una alerta contundent sobre l’inici imminent del curs escolar a la Comunitat Valenciana. Han posat en relleu la preocupant situació en la qual es troben més de 20 mil docents que, a poc temps de començar el curs, encara no saben on impartiran les seues classes. Segons el partit, aquesta incertesa pot posar en joc la correcta organització del curs escolar i, per tant, l’educació dels estudiants.

La síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha sigut especialment crítica amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Segons Torró, la falta de planificació i organització del Partit Popular està afectant negativament un sistema que havia funcionat eficientment durant els darrers vuit anys. Les crítiques no s’han limitat només a la gestió del curs escolar, sinó també a la postura del president en relació amb aquesta situació.

Des del PSPV-PSOE, es veu la situació actual com una amenaça directa a l’educació pública de qualitat. Consideren que les accions i decisions preses en els últims temps per la Generalitat poden ser un intent deliberat per a debilitar i desmantellar el sistema educatiu públic valencià. Aquestes declaracions reforcen el compromís del PSPV-PSOE amb una educació pública forta i accessible per a tots els estudiants de la Comunitat.

Un altre punt de fricció ha sigut la decisió de Carlos Mazón de continuar de vacances malgrat la situació actual. Els socialistes han qualificat aquesta actitud com una demostració de despreocupació i manca de responsabilitat enmig del que consideren un caos educatiu. Creuen que en moments de crisi, els líders polítics haurien d’estar al capdavant, buscant solucions i no evitant les seues responsabilitats.

Amb l’apropament del nou curs escolar, molts ulls estaran posats en la Generalitat i en com gestionarà aquesta situació. El benestar dels estudiants, del professorat i de l’educació pública valenciana està en joc.