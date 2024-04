En aquesta edició participaran per primera vegada, els 10 municipis mancomunats.

Divendres passat, 5 d’abril, el Espai Jove de Puçol va acollir la presentació de la VI edició del Circuit Caixa Popular de carreres populars de l’Horta Nord.

L’edició, que comptarà amb 11 proves i que recorrerà per primera vegada els 10 municipis de la Mancomunitat L’Horta Nord, dió el tret d’eixida, el dissabte 6 d’abril, amb el XXIV Gran fons de Puçol.

En la presentació, el president de la Mancomunitat Fran López va remarcar el seu compromís i l’aposta per aquest circuit: “La nostra comarca sempre ha sigut un territori que ha destacat per la passió per el “running”, i crec sincerament que els corredors i corredores gaudiran de les carreres que es presenten hui en aquest circuit. Per això, augmentem la partida econòmica de patrocini del Circuit Horta Nord per a aquesta, i per a futures edicions, perquè pensem que millorant i contribuint a dotar de més qualitat al circuit, aconseguirem que l’esport siga una referència saludable a la nostra comarca”.

Durant la seua intervenció en la presentació de “l’esdeveniment esportiu més important de la comarca de l’Horta Nord” segons López, també va voler posar en valor “l’auge i el creixement de clubs esportius dins de la comarca” i l’impacte positiu que aquest fet té en la salut física i mental dels veïns i veïnes dels municipis que componen la Mancomunitat L’Horta Nord.

A l’acte també van assistir alcaldes, alcaldesses i regidors dels pobles participants del circuit compost per primera vegada, pels 10 municipis de la institució, al costat del municipi de Foios. També va comptar amb la presència de Michel Huertas president del circuit, i representants dels Clubs esportius dels municipis i de les empreses patrocinadores.

El circuit acabarà el pròxim 3 de novembre amb la celebració de la 15k a Massamagrell. Els corredors i corredores que vulguen participar en alguna de les proves podran inscriure’s a través d’aquest enllaç. (http://www.circuithortanord.com/)