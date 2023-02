El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que l’inici del canal d’accés a València suposa una “fita fonamental”. Per a la transformació ferroviària de la ciutat i l’impuls d’una infraestructura estratègica per a la Comunitat Valenciana com el Corredor Mediterrani.

Ximo Puig ha visitat la zona en la qual s’iniciaran els treballs per a la integració ferroviària de la ciutat de València. Acompanyat de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i l’alcalde de València, Joan Ribó.

Les obres comporten una inversió de més de 440 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A través dels fons de la Unió Europea Next Generation EU, i inclou la construcció d’un nou canal d’accés. L’ampliació i remodelació de l’estació de València-Joaquín Sorolla i l’ampliació del seu aparcament.

Com ha indicat el president, és “fonamental” que la Comunitat Valenciana “estiga ben connectada”, i resulta, per a això, prioritari agilitzar el Corredor Mediterrani.

Amb la signatura de replanteig de les obres del canal d’accés, realitzada aquest mateix dilluns, s’inicien les primeres actuacions. Posteriorment, s’abordarà el desviament ferroviari de la línia d’alta velocitat per a executar les pantalles de l’estructura del canal d’accés.

D’acord amb la informació aportada pel Ministeri, les actuacions del nou canal d’accés a València es desenvoluparan per fases en cinc anys i es compatibilitzaran amb el trànsit ferroviari.

En concret, la fase tercera del nou canal contempla el soterrament de totes les vies d’accés a les estacions de València Nord i València-Joaquín Sorolla