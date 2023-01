El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera “inajornable” activar un “cicle de grans acords” a Espanya amb uns nous pactes autonòmics que permeten garantir un finançament autonòmic “just”.

Així ho ha defensat Puig durant l’acte de lliurament del XXXI Premi de Convivència de la Fundació Professor Manuel Broseta a la comissió redactora de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Celebrat en el Palau de la Generalitat.

Puig ha manifestat que, amb aquest homenatge al llegat polític de la comissió redactora de l’Estatut. Aquest Premi Convivència “enalteix els tres materials que van forjar” l’autogovern valencià i que “hui Espanya necessita enfortir”.

El president ha demanat en aquest sentit “menys tensió i més col·laboració”.

Puig ha recordat a més que aquest Premi Convivència constitueix un homenatge a Manuel Broseta, que “va pagar , amb la seua vida, les ànsies de la llibertat”.

El guardó ha sigut recollit per Felipe Guardiola, Luis Berenguer, José Ramón Pin i Joan Lerma. Qui, en representació d’una comissió redactora integrada també pel desaparegut Antonio Palomares. Ha destacat la vigència de l’Estatut d’Autonomia en el seu vinté aniversari com a “garantia de la convivència”, així com la “voluntat d’integració” dels qui van participar en la gestació de la norma marc d’autogovern.