-L’orquestra Mònaco actuarà en finalitzar la retransmissió de les campanades

-L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, començarà a les 23.30 en el pàrquing de Roll dels Eres

Quart de Poblet rebrà l’Any Nou amb l’Orquestra Mònaco, pirotècnia i la retransmissió de les campanades.

L’Ajuntament ha organitzat per primera vegada aquest esdeveniment que començarà a les 23.30 en el pàrquing de Roll dels Eres. On s’instal·larà una pantalla gegant perquè tothom puga veure la retransmissió de les 12 campanades. El raïm i el cotilló cal portar-lo des de casa però l’entrada a la carpa habilitada per a veure a l’Orquestra Mònaco és gratuïta.

Els qui també celebraran la Nit de cap d’any en gran són les persones majors. Ja que, un any més, en el Centre de Convivència San Onofre acull hi haurà sopar i ball en directe a càrrec del Duo Musical Lluna.

No obstant això, amb l’arribada del nou any continuarà la programació especial. Amb cites tan destacades com la Gran Cavalcada dels Reis Mags del 5 de gener. Ses Majestats repartiran de nou il·lusió i màgia pels carrers del municipi amb la seua espectacular desfilada que començarà a les 18.15.

Els xiquets i les xiquetes de la localitat els veuran de prop i, els més ressagats, podran entregar-los les seues cartes en la recepció real que tindrà lloc al final del recorregut, a la Biblioteca Enric Valor.

D’altra banda, el Club de Natació ha organitzat, al costat de l’Ajuntament, l’activitat solidària “Senar stop“, el 4 de gener.

Entre les 9.00 a 21.00 hores es podrà nadar en la piscina coberta en diferents franges i temps amb un donatiu de cinc euros. Els beneficis es destinaran a l’Associació Lluerna, que treballa per a la inclusió de joves amb diversitat funcional com una part activa de la nostra societat, oferint activitats d’oci inclusiu i temps lliure. També hi ha opció d’adquirir un dorsal zero, també per cinc euros, i així participar en la donació.