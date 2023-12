Quart de Poblet aprova el major Pressupost de la seua història amb 37,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un 9,06% més que en 2023

· Cristina Mora: “Estem davant el Pressupost més important quant a dotació econòmica i amb deute 0 per tercer any consecutiu”

· La inversió per habitant és de les més elevades d’Espanya amb 1.478 euros per ciutadà i ciutadana

· El capítol de personal augmenta un 21,7% i aconsegueix els 14 milions d’euros i es prioritza la despesa social

El ple de l’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat el Pressupost per a 2024 que ascendeix a 37.219.000 euros. La qual cosa suposa un increment del 9,06% respecte a l’exercici actual i el converteix en el major pressupost de la seua història. Els comptes han tirat avant amb el vot a favor dels grups municipals de PSPV i Compromís. Mentre els grups de l’oposició, PP, Vox i Quart entre Totes han votat en contra.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha destacat durant la seua intervenció en el ple que “estem davant el Pressupost de l’Ajuntament més important quant a dotació econòmica. Amb deute 0 per tercer any consecutiu. Aquests comptes, sens dubte, reflecteixen l’aposta per enfortir els serveis públics i el benestar dels nostres veïns i veïnes. Intentant millorar sempre la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a protegir les persones majors i dependents i a les persones més vulnerables”.

En el primer pressupost elaborat en sintonia pel govern de coalició de PSPV i Compromís. La inversió per habitant és de les més elevades d’Espanya amb 1.478 euros, mentre la pressió fiscal és de 385 euros per habitant. És a dir, cada ciutadà aporta 385 euros i rep 1.478 euros.

La despesa en personal puja a 14 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 21,7% i el 37,8% del pressupost total, encara que el major percentatge es destina al capítol II que conté les partides destinades a béns i serveis com la neteja i desinfecció d’edificis, espais i vies públiques, manteniment de parcs i jardins, energies renovables o subministrament energètic, entre altres. Aquest capítol augmenta un 14,1% i suposa el 42,3% del pressupost municipal. Els comptes destinen així 15,7 milions d’euros per a avançar cap a una ciutat més pròxima, més sostenible, més accessible i amb millors espais públics. Per exemple, es potenciarà la Societat Mercantil GESQUART SLU que assumirà també les tasques de jardineria i s’està treballant en el nou plec del servei de recollida de fems que contempla un procés participatiu perquè la ciutadania puga triar el model de contenidors que vol per al municipi.

Els majors esforços es concreten en la despesa social, prioritari sempre per a l’Ajuntament i es potenciarà el Pla Estratègic de Subvencions. Prossegueixen diversos projectes europeus destinats a joventut, memòria democràtica, drets humans…i s’aposta, una vegada més, per les energies renovables i per la sostenibilitat. També s’incrementa el pressupost per a avançar en una localitat més segura i saludable, situant la salut i el benestar de les persones en el centre.

D’altra banda, es mantenen les subvencions a institucions sense ànim de lucre i a la Mancomunitat del Barri del Crist, a la qual es destinaran 140.000 euros en 2024.

Tot això sense augmentar cap impost, algun d’ells fins i tot des de 2008. És més, s’estableixen noves bonificacions per a 2024.