Poden sol·licitar-la persones desocupades que es traguen el CAP o el carnet de carretoner, entre altres

L’àrea de Promoció Econòmica de Quart de Poblet ha un paquet d’ajudes per a l’obtenció de carnets professionals amb la finalitat de promoure l’ocupabilitat de les persones que busquen treball.

Aquestes beques estan dissenyades per a cobrir les despeses relacionades amb certificacions professionals i cursos específics que milloren les habilitats i faciliten la cerca d’ocupació. Per exemple, es pot optar a una subvenció per a formació en Prevenció de Riscos Laborals, Carnet de Carretoner o Certificat d’Aptitud Professional (CAP), entre altres titulacions. Cada sol·licitant podrà rebre fins a 200 euros per a sufragar les despeses de la formació homologada per a optar a determinats llocs de treball.

Aquestes ajudes són un complement als itineraris professionals gratuïts oferits pel Centre d’Ocupació i Desenvolupament, ja que es dona cobertura a aquelles persones, que, per diferents circumstàncies, no han pogut cursar-los. D’aquesta manera, es garanteix que no es deixa a ningú fora en l’adquisició de noves capacitats laborals i promoure la seua ocupabilitat. La partida destinada a aquesta convocatòria ascendeix a 3.000 euros.

Amb el programa de Millora de l’Ocupabilitat i Inclusió Digital, MEID.ei, l’Ajuntament ha estat formant a ciutadans sense ocupació per a adquirir noves competències laborals. Des del seu inici, i atesos els diferents perfils professionals i itineraris d’inserció, 93 persones han obtingut el carnet de Manipulador/a d’Aliments d’Alt Risc i 81 s’han format en Carretons i Estiba, a més de millorar les seues capacitats digitals. Així, aquestes ajudes donen cabuda a aquells veïns i veïnes que no van poder optar a aquesta formació.

Les persones desocupades que vulguen optar a aquestes ajudes és necessari estar empadronat o empadronat en el municipi, estar inscrit en el Centre d’Ocupació i Desenvolupament i realitzar accions de formació en el mateix per a la seua inserció professional. Pots consultar les bases en aquest enllaç.