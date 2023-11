El municipi dona la benvinguda a les festes amb una il·luminació que porta moltes sorpreses

La cita serà el divendres a les 19.30 a la porta de l’Ajuntament

Quart de Poblet brillarà més que mai aquest Nadal. Més llums, més carrers il·luminats i figures nadalenques tridimensionals de quasi tres metres d’altura.

El divendres 1 a les 19.30 donarà principi el compte arrere en projectada sobre la façana de l’Ajuntament que donarà pas a l’encesa oficial de les llums de Nadal.

En eixe moment s’il·luminarà tot el municipi per a donar la benvinguda a les festes. A l’acte assistirà l’alcaldessa Cristina Mora, el regidor de Comerç, Fran Hidalgo, els membres del Consell Municipal d’Infància i Adolescència així com les Cases de la Joventut del municipi.

Enguany l’encesa es realitza abans que altres anys. D’aquesta manera, quarteros i quarteras podran passejar i realitzar les seues primeres compres aquests dies festius en un ambient totalment nadalenc

Desembre i gener són els mesos de l’any en què més compres es realitzen. Un dels objectius de l’Ajuntament de Quart de Poblet és impulsar el comerç local i que la ciutadania realitze les compres al poble i no es desplace als centres comercials.

Per això, els llocs on se situaran més motius nadalencs són els carrers on més botigues i locals de restauració hi ha oberts. Es col·locaran quatre tipus d’il·luminació. En primer lloc, es troben els tradicionals arcs i rètols als quals se sumen els motius lluminosos dels fanals. D’altra banda, es col·locaran els quatre arbres de Nadal de 10 i 15 metres d’altura. L’alumnat dels programes d’Escola Taller I Tallers d’Ocupació, dependents de la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació que dirigeix Fran Hidalgo s’han encarregat de realitzar les delimitacions dels arbres nadalencs mitjançant la creació de suports prefabricats i corda nadalenca.