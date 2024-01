L’alumnat dels centres escolars Quart de Poblet celebra el Dia de l’Arbre amb la plantació de diverses espècies i d’aromàtiques

En els col·legis i instituts també s’han llegit poemes i s’han realizdo dibuixos o marcapáginas

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha celebrat el Dia Internacional de l’Arbre. Amb la plantació de diferents espècies d’arbres i d’aromàtiques en els centres educatius del municipi.

Als diferents col·legis i instituts ha assistit la regidora d’Educació Consue Campos. Els membres del Servei de Jardineria municipal i els tècnics d’Educació i de Medi Ambient. Els qui han explicat a l’alumnat la importància de cuidar el Medi Ambient.

Hi ha anècdotes molt tendres com l’afecte amb el qual Rosa va donar una olivera al col·legi LA Constitució, on estudia la seua neta Aitana. A més, els xiquets i xiquetes han realitzat diferents dibuixos, confeccionat marcapáginas i fet un clos amb cartolina.

L’alumnat del Riu Túria, on s’imparteixen cursos de jardineria, s’ha alegrat molt de la visita del personal de jardineria i de la del tècnic municipal, Pedro Esteban. Que els han comentat que hi ha molta demanda de jardiners i que no els faltarà treball si són bons professionals. Els xics i xiques de l’Institut de Faitanar han llegit poesies durant la plantació de l’arbre

Consue Campos ha destacat que cada gest individual és crucial per a aconseguir un planeta millor i combatre el canvi climàtic.

Pots veure les imatges del Dia de l’Arbre a Quart de Poblet en la pàgina de facebook de l’Ajuntament.

https://www.facebook.com/quartdepoblet?locale=es_es