Les activitats, per a tots els públics, es realitzaran el dimecres 1 de juny

Quart de Poblet celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb multitud d’activitats per a tots els públics. El 5 de juny es commemora aquesta efemèride, però les activitats organitzades per l’Ajuntament, es realitzaran el dimecres 1 de juny per a possibilitar la participació de l’alumnat dels col·legis i, a més, aprofitar l’afluència de gent amb la instal·lació del mercat ambulant.

Per a això, els actes d’aqueixa jornada se celebraran al parc públic al costat de la parada de metro de Quart de Poblet, a partir de les 10.00 hores. Una de les iniciatives més destacades i que més acceptació ha tingut en edicions anteriors és “L’arbre dels desitjos” en el qual, alumnes de fins a 12 anys podran expressar per escrit els seus desitjos de futur per a un planeta millor, més sostenible i per a la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Les seues opinions seran tingudes en compte per a l’elaboració de l’Agenda 2030 de Quart de Poblet d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que la perspectiva infantil aporta una perspectiva diferent.

D’altra banda, es posarà èmfasi en les accions d’educació ambiental sobre reciclatge, ja que, per exemple, Ecoembes portarà el seu taller Recicla amb els cinc sentits. Per part seua, la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, EMTRE, visitarà de nou el municipi amb el seu programa “Emtreduca” i l’activitat “CultuRecicla”, per a sensibilitzar sobre la importància de separar les deixalles en la llar i de l’ús correcte dels contenidors, apel·lant a la corresponsabilitat ciutadana per a cuidar del planeta i ser sostenibles en totes les accions. Durant la jornada es distribuiran embuts i també tríptics informatius

En aquesta mateixa línia, l’Associació Empresarial Quart de Poblet, AEQP, impulsa al costat de l’Ajuntament una campanya ciutadana i empresarial per a la sensibilització mediambiental i pel clima en les àrees industrials.

Finalment, la Unitat de Prevenció de Comunitària de Conductes Addictives, UPCCA, de Quart de Poblet també s’uneix amb la jornada “El tabac enverina el nostre planeta”, en la qual informaran sobre els seus efectes nocius no sols en la salut, sinó també en la naturalesa. Segons explica el regidor de l’àrea, Juan Medina, “les accions conjuntes permeten encaminar-nos com a societat per a complir amb els ODS i transformar el municipi des de les accions individuals, que són fonamentals per a cuidar del planeta”.

La commemoració prosseguirà durant el cap de setmana, ja que la Fundació Limne ha organitzat un seguiment científic de tortugues al parc fluvial del Túria. Es tracta d’una activitat en la qual es dona a conéixer la rica biodiversitat en aquest ecosistema, que ha sigut restaurat durant els últims anys, convertint-se en el gran espai natural del municipi.

