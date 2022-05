Quart de Poblet celebra el Dia Mundial de les Famílies

Majors i xicotets de Quart de Poblet participen en el Concert Intergeneracional en el Dia Mundial de les Famílies

L’Ajuntament organitza aquest acte amb motiu del Mes de les Persones Majors del municipi

Amb motiu del Mes Cultural de les Persones Majors, la Escola Coral Veus Ajuntes oferirà aquest diumenge el concert intergeneracional a l’Auditori Vaig moldre de Vila a les dotze del matí. Una actuació molt emotiva que uneix a les persones majors del municipi i als més xicotets i xicotetes de la casa. La cita coincideix amb el Dia Mundial de les Famílies.

En aqueixa mateixa sala, el Trio Tamarinde interpretarà un repertori clàssic de cançons d’ahir, de hui i de sempre. La cita serà el dissabte a les set de la vesprada. Sense deixar els concerts, el divendres a partir de les 18.30 el Cor Fedam, el Cor Farinelli i l’Escola Coral oferiran el Concert Intercanvi Coral organitzat per la Federació d’Associació Musical de Quart de Poblet (FEDAM).

També el divendres, de sis huit de la vesprada, es realitza la Trobada de la Xarxa d’Horts de CEPV en els horts de l’Animeta. Una trobada en el qual els col·legis que compten amb horts escolars comparteixen experiències. Per a participar només cal inscriure’s en https://acurtar.link/PgzmYa. Si encara no formes part de la Xarxa no dubtes a acostar-te a conéixer-los.

I sense deixar la naturalesa, l’Associació Limne organitza “Zooplancton” en el qual es podran descobrir els animals més xicotets del riu amb l’ajuda de microscopis. Per a assistir el dissabte a les 10.30 a aquesta activitat gratuïta solo s’ha de telefonar al 635 47 57 06 o escriure a limne@limne.org.

Un altre dels actes d’aquesta setmana ha sigut la presentació de “Lliçons als nostres avis”. Una idea que va sorgir del professor del col·legi Sagrat Cor de Quart de Poblet, Luis Vivas Ramos, quan explicava la Guerra Civil als seus alumnes i alumnes de 4° de la E.S.O els qui van parlar amb els seus familiars de major edat per a conéixer històries personals a través de testimoniatges directes. En aquesta segona edició, ha demanat als seus alumnes que se centren més en la història de les seues àvies, en un temps en el qual la seua veu no es deixava sentir.

Per a qui li agrade el cinema i vulga aprendre com es treballa darrere de la càmera, el divendres a la vesprada se celebra la segona sessió del Campus Audiovisual. En aquesta ocasió s’ensenyarà com traslladar una idea plasmada en un va guiar a la pantalla gran. Només cal acudir a les sis de la vesprada a l’Espai de Creació Jove, al carrer del Molí, 19.

En l’Assessoria Europa Jove et podran assessorar sobre projectes europeus tots els dijous de 16.30 a les 19.30. Es podran conéixer les últimes convocatòries dels programes Erasmus + i del Cos Europeu de la Solidaritat, entre altres. La joventut també es pot informar a través de l’email per a: europa@quartdepoblet.org

La Biblioteca Municipal Enric Valor celebra el festival “València Negra” i el Dia Internacional dels Museus. Per això, posa a disposició un punt d’Interés puntual per a adults dedicat a la novel·la negra i un altre punt d’Interés Infantil on prevaldran llibres d’artistes com Leonardo da Vinci o Van Gogh. L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 15’30 a 20 h mentre que els dissabtes atenen el públic de 10.30 a 13.30.

Recordem que des del 9 de maig al 23 de juny l’horari de la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal Enric Valor és de dilluns a divendres de 20.00 a 02.30 i els dissabtes de 13.30 a 20.30 de la vesprada.

