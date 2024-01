La Clavaria ha organitzat, a més, els actes de benedicció i repartiment de panets, missa i mascletá

Una exposició sobre el franquisme, la Lliga de Teatre d’Improvisació i presentacions falleres completen l’agenda del cap de setmana

La Clavaria de sant Antoni Abat de Quart de Poblet, en col·laboració amb l’Ajuntament, ha organitzat per a aquest cap de setmana la celebració de la festa en honor a sant Antoni Abat, patró dels animals.

El dissabte, 13 de gener, a les 8.30 hores està prevista la benedicció dels panets a l’Església de la Puríssima Concepció. Posteriorment, aquests pans seran repartits per tot el municipi de Quart de Poblet.

El diumenge, 14 de gener, a les 11.00 hores tindrà lloc la celebració de la missa cantada amb sermó en l’Ermita de San Onofre. A continuació, es dispararà una mascletà al Parc de San Onofre amb la qual es donarà inici al trasllat de la imatge de sant Antoni Abat des de l’Ermita fins al carrer Azorín, enfront de la Biblioteca Municipal Enric Valor. En aquest punt està prevista la benedicció d’animals a partir de les 12.15 hores.

Memòria històrica, teatre d’improvisació i presentacions falleres

La Casa de Cultura de Quart de Poblet acull el divendres, 12 de gener, a les 19.00 hores la conferència sobre l’exposició “Prietas las Filas”. Vida quotidiana i franquisme” a càrrec de la historiadora quartera Andrea Moreno.

La també comissària de la mostra abordarà el franquisme com a règim polític i com a ideologia, per a analitzar els mecanismes d’adoctrinament i la propaganda. Aquest acte suposarà la clausura de l’exposició, que ha estat oberta durant les últimes setmanes.

Una altra de les cites culturals ineludibles d’aquesta finalitat de setmana és la 9é edició de la Lliga de Teatre d’Improvisació. El dissabte, 13 de gener, a les 19.00 hores en el Teatre Centre Cultural El Casino arrancaran les sessions eliminatòries en les quals l’humor i l’enginy seran els grans protagonistes. Aquest dissabte serà la primera “lluita” en la qual s’enfrontaran els grups Síndrome d’Impostora i Imprácticos.

D’altra banda, comença aquest cap de setmana el calendari de presentacions de les comissions falleres de Quart de Poblet. La Falla Carrer Alacant presentarà a la seua Fallera Major el dissabte a les 18.00 hores en el Auditori Vaig moldre de Vila. En aquest mateix espai presentarà el diumenge a les 11.00 hores a la seua Fallera Major Infantil.

Per al públic familiar, la Fundació Limne estrena el dissabte a les 10.30 hores el cicle Hivern al Riu amb la ruta interpretativa “Què passa en el riu?” amb l’objectiu de donar a conéixer a fons el parc natural, la seua flora i la seua fauna. Serà en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa, al costat del llit del Túria. Es poden realitzar les inscripcions trucant al telèfon 654 076 533 o escrivint un correu electrònic a participa@limne.org.