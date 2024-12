Quart de Poblet celebra la seua XX Fireta de Nadal amb convidats especials com Dani Miquel i Royal Circ

L’objectiu de la Fireta de Nadal és oferir un espai d’oci educatiu i fomentar valors com la participació, la convivència i la creativitat.

Destaquen les actuacions de Dani Miquel, Royal Circ i activitats d’àrees municipals i associacions locals.

Nit de Cap d’Any amb l’actuació de Tokyo Band Orquestra i la Cavalcada de Reis, entre les activitats més esperades d’aquestes festes nadalenques.

XX Fireta de Nadal: Un epicentre d’oci educatiu

Els dies 26 i 27 de desembre, les pistes esportives al costat de la Biblioteca Municipal de Quart de Poblet es convertiran, com cada any, en el centre neuràlgic de la Fireta de Nadal. Organitzada per l’Ajuntament a través de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut, aquesta cita ofereix als més joves un espai d’oci educatiu i de qualitat durant les vacances de Nadal.

L’horari de la Fireta serà de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores el dijous 26 de desembre, i de 10.00 a 14.00 hores el divendres 27. L’objectiu principal és fomentar valors com la participació, la convivència i la creativitat, alhora que es dona visibilitat al treball de les associacions locals mitjançant tallers i activitats.

Propostes destacades

Royal Circ : Espectacle de circ de La Finestra Nou Circ , dijous 26 a les 12:00 hores.

: Espectacle de circ de , dijous 26 a les 12:00 hores. Dani Miquel : Concert el divendres 27 a les 12:00 hores amb l’espectacle “Al Nadal un pas de pardal”.

: Concert el divendres 27 a les 12:00 hores amb l’espectacle “Al Nadal un pas de pardal”. Activitats per a totes les edats: conta contes, dansa, teatre de titelles, batucades, exhibicions de ball i molt més.

Espai amb inflables i activitats per als més menuts, i sessions de cantaballa per a tota la família.

Exhibicions de zumba i ballteràpia per a grans i menuts.

Entitats participants

La Fireta compta amb la participació d’entitats com el Consell Municipal d’Infància i Adolescència, l’Esplai Somriure, l’AMPA Puríssima Concepción, i associacions culturals com L’Esglai Teatre. També hi col·laboren clubs esportius com el Club Voleibol Quartà i associacions solidàries com ASMAV.

Altres activitats nadalenques a Quart de Poblet

Nit de Cap d’Any : Al pàrquing municipal de Roll de les Eres, retransmissió de les campanades i actuació en directe de la Tokyo Band Orquestra .

: Al pàrquing municipal de Roll de les Eres, retransmissió de les campanades i actuació en directe de la . Cavalcada de Reis: El 5 de gener a les 18:15 hores, amb un espectacular desfilament per tot el municipi.

Festes inclusives per a tots els públics

El programa també inclou activitats especials per a gent gran, com visites a museus, berenars, tallers i una gran Nit de Cap d’Any. Per als més menuts, hi ha una exposició de conta contes nadalencs a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, des del 23 de desembre fins al 5 de gener.

Amb aquesta programació, l’Ajuntament de Quart de Poblet reafirma el seu compromís amb la inclusió, la solidaritat i el suport al comerç local.